Polis: Procházka v auguste klesol, SDKÚ má tri percentá

Sieť si pohoršila o štyri percentá, prieskum uskutočnili po zverejnení nahrávky o financovaní Procházkovej kampane.

2. sep 2014 o 10:15 SITA

SDKÚ by podľa prieskumu získala len 3,3 percentá hlasov.(Zdroj: SITA/AP)

BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali tento víkend, vyhral by ich Smer so ziskom 37,7 percenta voličských hlasov.

Za ním by skončila strana Sieť, ktorá si však oproti minulému mesiacu o štyri percentá pohoršila.

Do parlamentu by sa dostali aj KDH, Most, OĽaNO, 5,1 percenta získalo ešte SMK.

Na voľbách by sa zúčastnilo 52 percent opýtaných. Rozhodnúť sa nevedelo 25 percent respondentov a voliť by nešlo 23 percent.

Vyplýva to z telefonického prieskumu agentúry Polis Slovakia pre agentúru SITA.