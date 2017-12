SaS žiada prezidenta, aby dal referendum o rodine na Ústavný súd

Liberáli upozorňujú, že podľa Ústavy nemôžu byť predmetom referenda základné ľudské práva.

2. sep 2014

BRATISLAVA. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva prezidenta Andreja Kisku, aby dal referendum o ochrane rodiny z dielne Aliancie za rodinu preskúmať na Ústavný súd, či je alebo nie je v súlade s Ústavou.

"Veríme, že prezident rozoznal náboženský základ tohto referenda a hlavne to, že nie je v súlade s Ústavou. Podľa jedného z ústavných článkov totiž nemôžu byť predmetom referenda základné ľudské práva," uviedol predseda SaS Richard Sulík.

Strana zároveň upozorňuje, že podľa prvého ústavného článku je Slovenská republika zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

Vyše 400-tisíc podpisov

Dobrovoľníci z Aliancie za rodinu (AZR) odovzdali prezidentovi Andrejovi Kiskovi viac ako 400-tisíc podpisov pod petíciou za referendum o ochrane rodiny.

Od apríla podpisy zbieralo 4 500 dobrovoľníkov, prišli aj hárky od Slovákov žijúcich v zahraničí. Občanov sa aliancia v referende chce pýtať štyri otázky:

či súhlasia s tým, aby sa manželstvom mohol nazývať len zväzok jedného muža a jednej ženy,

či súhlasia, aby si homosexuálne alebo iné zväzky nemohli nárokovať práva manželstva,

či súhlasia, aby si homosexuálne zväzky nemohli nárokovať adopcie detí

či súhlasia, aby rodičia mohli rozhodovať o spôsobe výchovy a vzdelávania svojich detí v školách pri citlivých kultúrno-etických veciach, ako je sexuálne správanie sa alebo eutanázia.

Rozhodne Ústavný súd?

Podľa ústavy referendum vyhlasuje prezident, ak o to petíciou požiada aspoň 350-tisíc občanov, a to do 30 dní od prijatia petície.

Kiska zatiaľ nekonkretizoval, ako s petíciou naloží. Viacero právnikov už upozornilo, že časť otázok sa týka základných práv a slobôd, ktoré by nemali byť predmetom referenda.

Ústava dáva Kiskovi možnosť podať na Ústavný súd návrh na rozhodnutie, či je predmet referenda v súlade s ústavou. Ak tak Kiska urobí, lehota 30 dní neplynie.

Ústava hovorí, že predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet. Referendom sa však môže rozhodnúť o iných dôležitých otázkach verejného záujmu.