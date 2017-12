Kiska podráždil cirkev, dal referendum na Ústavný súd

Snaha spojiť referendum s voľbami starostov padla. Ak ho sudcovia nestopnú úplne, môže odklad trvať dva mesiace.

3. sep 2014 o 10:21 Dušan Mikušovič

Agentúrnu správu sme nahradili autorským článkom.

BRATISLAVA. „Sme sklamaní,“ opakoval v stredu na improvizovanej tlačovke pred prezidentským palácom hovorca Aliancie za rodinu Anton Chromík.

Tým, že sa prezident Andrej Kiska rozhodol požiadať Ústavný súd o posúdenie referendových otázok o tradičnej rodine, začal podľa Chromíka „hrať podľa pravidiel elít“.

S Kiskovým krokom nesúhlasí ani katolícka cirkev. „Rozhodnutie prezidenta nás prekvapilo, no berieme ho na vedomie,“ povedal arcibiskup Stanislav Zvolenský.

Odklad alebo stopka

Čo by chceli

ako zväzok jedného muža a jednej ženy, zákaz adopcií a výchovy detí párom rovnakého pohlavia,

a výchovy detí párom rovnakého pohlavia, zákaz registrácie iného spolužitia ako manželstva,

iného spolužitia ako manželstva, zákaz toho, aby školy mohli vyžadovať účasť detí na sexuálnej výchove, ak rodičia nesúhlasia s jej obsahom.

Podanie na Ústavný súd sa čakalo. Viacero právnikov upozorňovalo, že otázky môžu byť v rozpore s článkom, ktorý zakazuje konať referendum o základných právach.

Súd bude mať teraz na rozhodovanie 60 dní. „Lehota plynie dňom doručenia návrhu, zatiaľ doručený nebol,“ povedala hovorkyňa súdu Anna Pančurová.

Bývalý ústavný sudca Eduard Bárány v rozhovore pre SME pripustil, že referendum môže na súde ležať aj dlhšie. Za nedodržanie lehoty totiž nehrozia žiadne sankcie.

Ďalší bývalí sudcovia ako Ján Klučka či Peter Kresák si však myslia, že súd termín dodržať musí.

„Osobne sa domnievam, že by nemal mať problém rozhodnúť v lehote,“ vraví Kresák.

„Termín rozhodovania môže ovplyvniť spôsob práce sudcu spravodajcu, ktorému bude návrh na začatie konania náhodným spôsobom pridelený, ako aj rýchlosť poskytnutia stanoviska petičného výboru,“ odpovedala Pančurová z Ústavného súdu.

Chromík aj za touto právnickou debatou vidí elity. „Stratégia politikov a elít je taká, aby problém ochrany rodiny zahrali do stratena a Ústavný súd dlho nerozhodol.“

Chromík pripúšťa, že referendum sa už nemôže konať spolu s miestnymi voľbami. Keby súd rozhodol, že otázky nie sú v rozpore s ústavou, prezident ho vyhlási do 30 dní.

Od tej chvíle ho musia usporiadať do troch mesiacov, reálne teda počas prvých mesiacov budúceho roka, keď sa žiadne voľby neplánujú.

Aj preto sa aliancii Kiskov krok nepáči. „Chceli sme ľuďom uľahčiť účasť na referende tým, že bude spojené s voľbami,“ vraví Chromík.

Na otázku, či by to nebolo skôr uľahčenie pre inciátorov referenda, pretože vo volebnom termíne by mohla byť účasť vyššia, Chromík povedal, že takto majú viac času na presviedčanie ľudí.

Prezident vo svojom prejave naznačil, že ak súd nebude mať s otázkami problém, referendum vyhlási. „Som presvedčený, že všetkým, ktorí petíciu podpísali, záleží, aby referendum nemohlo byť spochybnené.“

Aliancia má zástancov

Referendum sa má týkať štyroch otázok. Aktivisti nimi chcú definovať manželstvo ako zväzok muža a ženy, odoprieť párom rovnakého pohlavia adopcie detí aj registrované partnerstvá a zastaviť povinnú sexuálnu výchovu v školách.

Ústavný súd o nich rozhodne v pléne, ktoré má momentálne jedenásť členov, lebo dvoch ústavných sudcoch Kiska ešte v lete odmietol vymenovať.

„Plénum sa uznáša nadpolovičnou väčšinou, ak sa táto väčšina nedosiahne, návrh sa zamietne,“ vraví Pančurová.

Otázky aliancie spochybnila veľká časť ústavných právnikov, no majú aj zástancov. Sú nimi aj šéf Siete Radoslav Procházka či rektor Trnavskej univerzity Marek Šmid. „Podľa môjho názoru tieto otázky vo všeobecnosti nie sú v rozpore s ústavou,“ odpísal SME.

Rozhodnutie prezidenta naopak víta mimovládna organizácia Amnesty International Slovakia. Otázky referenda ich podľa TASR znepokojujú.