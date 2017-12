Kiska sľúbi na summite NATO viac peňazí na armádu a pomoc Ukrajine

Prezident rokoval s vládou, do roku 2020 chce zvýšiť rozpočet na armádu na 1,6 percenta HDP.

3. sep 2014 o 11:48 tasr a Martin Lipták

BRATISLAVA. Slovensko bude na summite NATO vo Walese deklarovať, že do roku 2020 dosiahne rozpočet štátu na obranu 1,6 percenta HDP.

Prezident Andrej Kiska to oznámil pred odchodom na summit.

Jeho hlavnými témami bude okrem pomoci Ukrajine aj obranyschopnosť aliancie a posilnenie jej východnej hranice.

Hovoriť sa bude aj o navyšovaní rozpočtov na obranu. V súčasnosti vynakladáme na armádu zhruba 1 percento HDP. Dohoda s NATO nás zaväzuje k 2 percentám.

Fico odmietal dať viac

"V oblasti výdavkov na obranu sa zaviažeme zastaviť pokles výdavkov a taktiež chceme do roku 2016 dosiahnuť stav, aby sme 20 percent z rozpočtových výdavkov na obranu venovali modernizácii slovenskej armády," povedal Kiska.

"Do roku 2020 plánujeme dosiahnuť na slovenský obranný rozpočet 1,6 percent z HDP," zdôraznil.

Ako vedúci delegácie chce Kiska vo Walese deklarovať ochotu Slovenska pomôcť Ukrajine "finančne i výcvikom v oblasti, kde je Slovensko silné".

"Zároveň chceme potvrdiť náš záväzok pomôcť afganským bezpečnostným silám v roku 2015," dodal.

Kiska povedal, že v súvislosti so slovenským vystúpením na summite uskutočnil stretnutia s premiérom i ministrami obrany, vnútra, financií a zahraničných vecí.

"Boli to konštruktívne stretnutia, ktoré prispeli k tomu, že na summit ideme s pozíciou, ktorá bude veľmi dôveryhodná," zdôraznil prezident.

Premiér Fico pritom v máji na konferencii Globsec v Bratislave povedal, že viac peňazí na armádu Slovensko nedá.

Navyšovanie má byť postupné

Zvýšenie rozpočtu na obranu musí byť podľa ministra Martina Glváča postupné.

Ak by totiž rezort obrany dostal už na budúci rok oveľa viac peňazí, podľa Glváča by takéto finančné prostriedky ani nevedel zmysluplne minúť.

"Žiadna krajina to nerobí takýmto skokom, pretože požiadavky majú byť kompatibilné s potrebami ozbrojených síl, to je určitý proces. Ja by som ani reálne nevedel, ako účelne minúť za rok navýšenie 0,3 percenta HDP," povedal.

Viac peňazí podľa ministra využijú predovšetkým na modernizáciu armády, keďže technológie našich ozbrojených síl sú zastarané.

Obranné výdavky by sa však dali navýšiť aj tak, že ministerstvo obrany by prevzalo niektoré úlohy, na ktoré dnes dostávajú peniaze iné rezorty.

"Dnes vynakladáme veľa peňazí, ktoré spadajú pod obranu, ale sú pod inými rezortmi, napríklad ochrana východnej hranice, napríklad letka ministerstva vnútra, aj takýmito spôsobmi by sa to vedelo dostať," vysvetlil Glváč.

Podobne to podľa neho funguje v Českej republike.