Paška: Hlina a Viskupič klamú, pred ľuďmi sa nezamykáme

Ak chce poslanec počas voľných dní pozývať ľudí do parlamentu, musí podľa Pavla Pašku o vstup požiadať.

3. sep 2014 o 15:32 TASR

BRATISLAVA. Poslanci Národnej rady Alojz Hlina (nezaradený), Jozef Viskupič a Ján Mičovský (obaja OĽaNO) podľa predsedu parlamentu Pavla Pašku (Smer) klamali, keď hovorili, že 1. septembra bola Národná rada pre občanov zatvorená.

To, že sa ľudia dnu nedostali, je podľa neho chyba týchto poslancov. Paška zdôraznil, že Národná rada je pre občanov otvorená celý rok. Vlani ju navštívilo 17-tisíc ľudí.

Opoziční poslanci Pašku kritizovali za to, že zrušil Deň otvorených dverí (DOD) v Národnej rade.

Na 1. septembra, keď parlament zvykne otvárať svoje brány verejnosti, bolo podľa nich zamknuté, lebo sa Smer bojí otázok od ľudí.

Paška však upozornil na internú smernicu, ktorá hovorí, že ak chce poslanec počas voľných dní vziať do parlamentu pozvané osoby, musí o ich vstup požiadať.

Poslanci na to mali podľa Pašku dosť času. Už niekoľko týždňov totiž bolo známe, že pre šetrenie DOD nebude. Poslanci už týždne avizovali, že ľudí cez parlament prevedú.

"Je len a len ich chyba, že nedokázali zabezpečiť občanom, ktorých pozvali, vstup do budovy Národnej rady. Obsah internej smernice by mal ovládať každý poslanec. Do konca minulého týždňa nikto z poslancov o vstup pre ďalšie osoby v rámci voľných dní Kanceláriu Národnej rady nepožiadal," upozornil Paška.

Vedenie parlamentu opätovne zdôrazňuje, že Národná rada je otvorená a prístupná všetkým občanom a verejnosti celoročne. Návštevám dokonca ponúka aj prehliadku s odborným výkladom.

