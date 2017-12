Hlinov návrh na mobilné policajné stanice pri osadách nezavrhli

Alojz Hlina prišiel s návrhom po útokoch na starších ľudí. Minister Kaliňák na to chce viac policajtov.

SOBRANCE. Správou o útokoch Rómov na prevažne starších ľudí na východnom Slovensku sa na výjazdovom rokovaní v Sobranciach venoval Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť.

Zvolanie výboru inicioval nezaradený poslanec Alojz Hlina.

„Výboru som predložil svoj návrh na zriadenie mobilných policajných staníc. Som pozitívne prekvapený, že návrh nebol zmietnutý zo stola. Výbor zaviazal ministra Roberta Kaliňáka, aby predložil do 30. septembra analýzu a štúdiu využiteľnosti projektu mobilných policajných staníc,“ povedal Hlina.

Jedna stanica za 8000 eur

Ako informoval Hlina, mobilná policajná stanica by vlastne bolo kontajnerové pracovisko s policajnou hliadkou umiestnené v najproblematickejších lokalitách, napríklad na rozhraní obce a problematickej osady.

Koľko staníc bude, bude záležať aj na financiách, pričom podľa jeho slov by zriadenie takejto stanice mohlo stáť približne 8000 eur.

Hlina inicioval rokovanie výboru pre útoky mladých Rómov na starších ľudí po tom, ako v Sačurove v okrese Vranov nad Topľou sedem rómskych chlapcov napadlo 65-ročného muža pre peniaze.

Muž pri útoku utrpel viaceré zranenia vrátane zlomeniny zápästia a pomliaždeniny hlavy. Policajti útočníkov zadržali krátko po čine.

Kriminality ubúda

Minister Kaliňák zdôraznil, že je dôležité, aby nešlo len o technické riešenie a zabezpečenie, ale treba zvýšiť aj počet policajtov.

"Dohodli sme sa, že do konca mesiaca urobíme analýzu, ktorá by mohla ukázať, o koľko je potrebné zvýšiť počet policajtov v budúcom roku v oblastiach, kde je zvýšený výskyt kriminality a kde by sme mohli použiť aj navrhovaný model,“ povedal Kaliňák.

Podľa neho počet násilnej kriminality voči dôchodcom klesá, za štyri roky z osemsto na menej ako šesťsto.

Pri riešení problematiky sa podľa ministra osvedčili aj policajti - špecialisti.

„Kým na začiatku v roku 2006 sme ich mali trinásť, v súčasnosti ich máme vyše 230. Poznajú každú jednu osadu, každú rodinu a dosahujú aj vysokú objasnenosť trestnej činnosti. Sú medzi nimi aj príslušníci rómskeho etnika a máme snahu ich mať viac,“ dodal Kaliňák.