Biden volal Kiskovi, hovorili o Ukrajine

Prezident na summite NATO sľúbi, že Slovensko do roku 2020 zvýši výdavky na obranu.

3. sep 2014 o 20:46 Matúš Krčmárik, Matúš Krčmárik, tasr

BRATISLAVA. Americký viceprezident Joe Biden v stredu zavolal slovenskému prezidentovi Andrejovi Kiskovi.

„Dvaja lídri tiež hovorili o potrebe uplatňovania opatrení proti Rusku za jeho agresívne konanie na Ukrajiny,“ uviedla v oficiálnej správe kancelária viceprezidenta.

Biden ocenil, že Kiskov „príspevok pre posilnenie transatlantického partnerstva a slovenský príspevok Severoatlantickej aliancii“.

V podobnom duchu sa vyjadroval aj slovenský prezident.

Deň pred summitom NATO vo Walese vyhlásil, že Slovensko na summite sľúbi, že do roku 2020 dosiahne rozpočet štátu na obranu 1,6 percenta HDP (v súčasnosti je to okolo jedného percenta). Pätina z týchto výdavkov by mala smerovať na modernizáciu armády.

Ako vedúci delegácie chce Kiska vo Walese deklarovať ochotu Slovenska pomôcť Ukrajine „finančne i výcvikom v oblasti, kde je Slovensko silné“.

„Zároveň chceme potvrdiť náš záväzok pomôcť afganským bezpečnostným silám v roku 2015,“ dodal.

Kiska o týchto plánoch pred summitom hovoril aj so slovenským premiérom a ministrami obrany, vnútra, financií a zahraničia. „Boli to konštruktívne stretnutia,“ vyhlásil.

