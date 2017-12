Šéf Focusu: Nálepka liberála Kiskovi ublíži

Účasť na referende bude vyššia, ak sa výrazne zapojí katolícka cirkev, myslí si Martin Slosiarik.

3. sep 2014 o 21:30 Dušan Mikušovič

Účasť na referende bude vyššia, ak sa výrazne zapojí katolícka cirkev, myslí si šéf prieskumnej agentúry Focus Martin Slosiarik.

Aká bola podpora Andreja Kisku medzi kresťanskými voličmi v prezidentských voľbách?

„Určite mal podporu aj v konzervatívnych kruhoch, bolo to jasné z výsledkov, ktoré dosiahol v prostredí severného či východného Slovenska.“

Nemôže potom jeho rozhodnutie nechať posúdiť referendum Ústavným súdom ovplyvniť jeho popularitu?

„Dôveryhodnosť prezidentského úradu je dnes určite vysoká a toto by nemalo mať zásadný vplyv na jeho popularitu. Druhá vec je, ak by bola ľuďom kontinuálne ponúkaná negatívna interpretácia jeho rozhodnutia. Dnes správa prejde médiami, ale zásadne sa do povedomia ľudí nezapíše.“

Čiže jedna správa ho neohrozí, no ak by bol dlhodobo označovaný za človeka, ktorý pomohol liberálom, bolo by to inak?