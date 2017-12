Exnovinárovi Trendu hrozí väzenie, písal o nečinnosti súdu

Polícia obvinila Dušana Karolyiho z ohovárania za článok o premlčanom skutku exkriminalistu.

4. sep 2014 o 12:10 SITA, Matej Dugovič

Dušan Karolyi poukázal na nečinnosť súdu, pre ktorú je skutok policajta premlčaný. Policajt podal žalobu za ohováranie.

Agentúrne spravodajstvo sme nahradili autorským článkom denníka SME



PREŠOV. Bývalého novinára týždenníka Trend Dušana Karolyiho trestne stíhajú za článok Prešovská Hlava XXII z minulého roka, v ktorom poukázal na nečinnosť prešovského súdu.

Hrozí mu až päť rokov väzenia, informoval portál medialne.sk.

Súd riešil prípad bývalého policajta Jaroslava Dujavu, ktorý bol obžalovaný, že s ďalšími tromi policajtmi zneužil právomoci verejného činiteľa. Sudcovia od roku 2005 nekonali a skutok bol po piatich rokoch premlčaný.

Jediný, komu teraz hrozí trest, je novinár.

Prokurátor trvá na stíhaní

Dušan Karolyi Pracoval v Trende do augusta 2014.

do augusta 2014. Predtým pôsobil v investigatívnej relácii televízii Markíza Paľba.

Paľba. V tomto roku získal Novinársku cenu verejnosti za sériu článkov v Trende o učiteľovi Ottovi Žarnayovi.

verejnosti za sériu článkov v Trende o učiteľovi Ottovi Žarnayovi. V súčasnosti je šéfredaktorom nového košického večerníka košice:dnes, ktorý začne vychádzať v polovici septembra.

Dujava podal pre článok trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za ohováranie.

Keď proti nemu Karolyi podal sťažnosť, okresný prokurátor ju podľa medialne.sk odmietol s tým, že Dujava nedostal dostatočný priestor na vyjadrenie.

Prokuratúra na otázky nereagovala, jej hovorca je do konca týždňa na dovolenke. Do uzávierky neposlal reakciu ani generálny prokurátor.

Karolyi hovorí, že aj dnes by o prípade informoval rovnako.

„Pripadá mi to neskutočné. Článok bol o nečinnosti súdu. Dujava bol spomínaný len v rekapitulácii prípadu, v ktorom nebolo jediné hlavné pojednávanie.“

Dujava reaguje, že od roku 2003 bol obeťou účelovej kriminalizácie a cielenej škandalizácie predstaviteľmi štátu s podporou médií. Tvrdí, že zverejnené informácie zasiahli do jeho práv.

Obvinenie novinára znepokojilo aj Medzinárodný tlačový inštitút.

„Podobne ako v kauze Bonnano polícia so súhlasom prokuratúry stíha novinára, ktorý upozornil na prešľapy, a nerieši podstatu veci,“ hovorí Pavol Múdry z inštitútu.

„Som presvedčená, že Európsky súd pre ľudské práva by rozsudok o vine novinára zmietol zo stola,“ hovorí Eva Kovačechová, ktorá spolupracuje so združením Via Iuris. V článku podľa nej išlo najmä o sudcov, ktorí si nesplnili povinnosti.

Prieťahy pre námietky

Hovorca Krajského súdu v Prešove Michal Drimák vraví, že prieťahy v spore nastali pre námietky zaujatosti.

Dvaja sudcovia sú už dnes v dôchodku, Drimák nevie, že by boli potrestaní. „Eliminovať opakovanie takýchto vecí je možné len dôslednejšou kontrolou stavu spisov.“

Hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Alexandra Donevová vraví, že okrem disciplinárneho trestu môžu preverovať, či sudca nespáchal aj trestný čin. „Kontrolou ministerstva boli zistené aj iné podobné a, žiaľ, aj závažnejšie prípady.“ Ministerstvo ich zatiaľ nechcelo spresniť.

Donevová hovorí, že minister Tomáš Borec prijal zásadné rozhodnutie, o ktorom chce čoskoro informovať.