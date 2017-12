Fico: Konflikt na Ukrajine je bojom Ruska s Amerikou

Premiér sankcie Únie proti Rusku vetovať nebude, vraj si ich želá väčšina štátov.

4. sep 2014 o 15:35 Andrej Sarvaš, Miroslav Kern, Dušan Mikušovič

BRATISLAVA. Slovenský premiér Robert Fico vidí konflikt na Ukrajine tak, ako málokto z jeho kolegov z Európskej únie.

Nehovorí o vojne separatistov podporovaných a vyzbrojovaných Ruskom proti ukrajinskej armáde, ale o geopolitickom súboji, ktorý vedú USA a Rusko.

„Všetci dobre vieme, čo sa na Ukrajine deje, o aký súboj ide. Už som dosť dlho v politike, aby mi zmäkol úplne mozog a rozprával som, čo šíri propaganda,“ povedal vo štvrtok po zasadnutí vlády.

„Je to spor Ruska a Spojených štátov o vplyve na Ukrajine.“

Sankcie Únie proti Rusku Fico opäť označil za nezmyselné a škodlivé pre našu ekonomiku.

Hovorí im zo srdca

V Smere sa Ficov výrok páči. „Však to je jasné, že to takto je. Toto niekto spochybňuje? Veď toto vám každý geopolitický analytik povie,“ hovorí o Ficovom hodnodení konfliktu šéf eurovýboru Ľuboš Blaha (Smer).

Aj europoslankyňa za Smer Monika Flašíková Beňová vraví, že je to pravdivá teória.

„Premiér si vedenie štátu uz dlhšie pletie s internetovou diskusiou. Národným záujmom Slovenska tým výrazne a priamo ubližuje,“ povedal zas predseda Siete Radoslav Procházka.

S hodnotením nesúhlasia ani analytici. „Ukrajinsko-ruský konflikt je európskym konfliktom a Európa sa nemôže vzdať svojej zodpovednosti,“ povedal SME Eckhardt Stratenschulte, riaditeľ Európskej akadémie Berlín.

„Nemôžeme konflikt posunúť na Spojené štáty, tie to nepotrebujú, majú dosť svojich kríz, ktoré musia riešiť. Interpretovať vojnu Ruska proti Ukrajine ako americko-ruský konflikt by znamenalo, že by si Európa opäť priradila len úlohu pozorovateľa. To by bolo najhoršie riešenie, ktoré by sme si mohli zvoliť.“

Podľa zahraničnopolitického analytika a bývalého ministra zahraničných vecí Pavla Demeša mal Fico v ostatných týždňoch viacero vyhlásení, ktoré sa odkláňajú od oficiálnej zahraničnej politiky Slovenska. „Vyvoláva tým rozpaky doma i u spojencov.“

V životnom záujme našej zahraničnej politiky podľa Demeša je, aby sa rezort diplomacie a príslušné parlamentné výbory urýchlene zišli a spoločne posúdili postoje Slovenska k tejto kríze, aby sme nestratili kredibilitu v Únii a NATO.

Ukrajinský veľvyslanec Oleh Havaši Ficovi odkázal, že jeho krajina čelí jasnej agresii Ruska.

„Umožniť niekomu meniť hranice v Európe a útočiť na iné krajiny bez následkov je oveľa väčšie nebezpečenstvo, ako si znevýhodniť ekonomiku,“ povedala o sankciách nemecká kancelárka Angela Merkelová.

Nereagujú

Fico na tlačovke spochybnil aj ďalšie vojenské akcie USA a NATO.

„Vždy som hovoril, že bolo zločinom bombardovať bývalú Juhosláviu, som proti Kosovu, povedal som, že Slovensko nesmie mať nič spoločné s dobrodružstvom v Iraku.“

Americké veľvyslanectvo reagovalo na premiérove vyhlásenia opatrne, ambasádor Theodore Sedgwick Ficov výrok priamo nekomentoval. Pripomenul len oficiálnu pozíciu USA a štátov Únie, ktoré odsudzujú kroky Ruska.

„Spojené štáty budú naďalej podporovať svojich partnerov, aby udržali Európu, ktorá je jednotná, slobodná a mierová,“ napísal veľvyslanec.

Na Ficove výroky zatiaľ nereagoval prezident Andrej Kiska, ktorý sa na summite NATO snaží presvedčiť, že Slovensko je plnohodnotným členom aliancie.