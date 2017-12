Výboh hovoril na súde o vzťahu s Ficom aj nákupe pandurov

Pomáhal lietadlám, čo teraz kúpime

Ministerstvo obrany finalizuje v týchto dňoch zmluvu na nákup spartanov. V minulosti za ne loboval Miroslav Výboh.

BRATISLAVA. Zbrojár Miroslav Výboh sa za prvej vlády Roberta Fica aj na Slovensku angažoval vo vojenskom obchode v hodnote desiatok miliónov eur.

V roku 2008, keď bol ministrom obrany Jaroslav Baška zo Smeru, sa rozbehla súťaž na nákup vojenských dopravných lietadiel.

Výbohova firma Willing si ešte pred ňou zaregistrovala webovú doménu c27j.sk. Práve lietadlo C­27J Spartan neskôr súťaž vyhralo.

Willing v minulosti vysvetľoval, že výrobcu spartanov zastupovali len v období pred spustením tendra.

Spartan sa v sobotu predviedol na Medzinárodných leteckých dňoch na Sliači, kde Martin Glváč oznámil finalizáciu zmluvy.

FOTO SME – JÁN KROŠLÁK

Práve minulý víkend minister obrany Martin Glváč oznámil, že dve lietadlá vysúťažené pred takmer štyrmi rokmi kúpime a práve k nim finalizujú zmluvu. Cena nie je známa.

Výboh vo štvrtok SME povedal, že Willing, kde bol do roku 2011, zastupoval holding Finmeccanica, ktorý zastrešuje výrobcu spartanov, no nepamätá si dokedy. Tvrdil, že to bolo ešte za vlády Mikuláša Dzurindu, keď boli ministrami obrany Martin Fedor a Juraj Liška (SDKÚ). Fedor vraví, že o Výbohovi ako zástupcovi spartana netušil, tender nevyhlásil a ani s ním nerokoval.

Dzurindova vláda skončila v lete 2006. Tender vyhlásili až za prvej Ficovej vlády a výsledky boli známe až v zime 2008, čo konštatovalo aj ministerstvo obrany, keď cez víkend oznámilo blížiaci sa podpis zmluvy.

Miroslav Kern