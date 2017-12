Obyčajní by dali nezávislým kandidátom zástupcov v komisiách

Zástupcovia nezávislých kandidátov vo volebných komisiách by podľa Obyčajných ľudí zvýšila kontrolu.

6. sep 2014 o 14:49 TASR

BRATISLAVA. Nezávislí kandidáti v komunálnych voľbách by mali mať možnosť nominovať do miestnych a okrskových volebných komisií svojich zástupcov.

Tvrdia to poslanci Obyčajných ľudí, ktorí chcú túto možnosť zaviesť novelou zákona. Predložili ju na septembrovú schôdzu.

"Navrhovaný mechanizmus zabráni súčasnému znevýhodňovaniu nezávislých kandidátov a umožní aj im účasť na kreovaní volebných komisií," píše sa v návrhu.

Obyčajní si od zmeny sľubujú dodržanie zásady rovnosti medzi jednotlivými kandidátmi i vyšší stupeň kontroly priebehu volieb.

OĽaNO chce, aby zmena platila už pre novembrové komunálne voľby.

Na voľby dohliadajú viaceré komisie, nad všetkými stojí Ústredná volebná komisia (ÚVK).

Členov do nej delegujú politické strany, hnutia či koalície, ktoré v komunálnych voľbách podali kandidačné listiny do obecných (mestských) zastupiteľstiev aspoň v jednej pätine slovenských okresov.

Nominácie musia prísť do 16. októbra. ÚVK má prvýkrát zasadnúť najneskôr 21. októbra.

Tvoria sa aj obvodné, miestne a okrskové volebné komisie.

Do obvodnej komisie delegujú členov strany, hnutia či koalície, ktoré podali kandidátky do obecných (mestských) zastupiteľstiev aspoň v jednej tretine obcí patriacich do územného obvodu obvodnej komisie.

Do miestnej volebnej komisie delegujú členov strany, hnutia či koalície, ktoré podali kandidátky do obecného (miestneho) zastupiteľstva.

Okrskovú volebnú komisiu tvoria nominanti strán, hnutí a koalícií, ktorých kandidačné listiny pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva zaregistrovali.