Pellegrini chce financovať školy nie na žiakov, ale na triedy

Malotriedky chcú riešiť osobitne, aby nezanikli. Podľa Eugena Jurzycu zmena systému neprinesie peniaze.

7. sep 2014 o 14:55 tasr, sita

BRATISLAVA. Spôsob financovania základných a stredných škôl by sa mal v budúcnosti zmeniť.

Minister školstva Peter Pellegrini (Smer) by chcel prejsť z financovania cez normatív na žiaka na normatív na triedu.

Avizoval to v nedeľu v relácii RTVS O 5 minút 12.

Poznamenal, že súčasný spôsob financovania škôl zapríčinil honbu na počet žiakov, čo sa má odrážať aj na kvalite vzdelávania.

Chce preto prejsť na financovanie na triedu, pričom by sa stanovil aj minimálny a maximálny počet žiakov v nej.

Konkrétny termín neprezradil, na zmene mal však začať pracovať už jeho predchodca Dušan Čaplovič (Smer).

Zmena by podľa Pellegriniho mohla prispieť k vyššej efektívnosti.

Pripustil však, že v niektorých regiónoch bude osobitne treba riešiť problém s málotriedkami tak, aby boli v prípade potreby zachované.

Jurzyca nesúhlasí

Exminister školstva Eugen Jurzyca (SDKÚ) má na potrebu zmeny financovania škôl iný názor.

Myslí si, že financovanie cez normatív na triedu viac peňazí pre školstvo neprinesie.

Podotkol, že veľa ľudí, ktorí bojujú proti súčasnému modelu financovania škôl, si myslí, že to je dôvodom chýbajúcich peňazí.

Jurzyca s tým však nesúhlasí.

Okrem toho, že by zmena nepriniesla viac peňazí pre školy, neočakáva ani zlepšenie kvality vzdelávania, napriek tomu, že počet žiakov v triedach by sa školám podľa jeho slov oplatilo znižovať.

Chce vybaviť peniaze

Minister Pellegrini sľúbil, že urobí všetko pre to, aby mali učitelia v januári 2015 istotu, že im platy porastú o päť percent.

"Rozpočet nepočíta s rastom platov nikoho, je to napísané aj v návrhu rozpočtu kapitoly školstva, no prichádza obdobie vyjednávania," poznamenal.

Štátna verejná správa podľa jeho slov pred dvoma rokmi žiadne peniaze nevybojovala, pedagógovia za posledné dva roky vybojovali päť percent, pričom priemerná mzda v regionálnom školstve prekročila priemernú mzdu v národnom hospodárstve.

"Budem rád, keď sa mi bude dariť nožnice otvárať, budem sa snažiť v trende zvyšovania pokračovať, ukazuje sa, že učitelia sú prioritou," povedal minister v relácii.

Podľa odborov nestačí

Šéf odborárov Pavol Ondek reagoval, že pokiaľ chce minister nejakým spôsobom dodržať, čo sľúbil Čaplovič, tak päť percent na budúci rok nebude stačiť.

"Nebude to totiž 1,2-násobok priemerného platu v národnom hospodárstve," poznamenal.

S ministrom budú odborári ešte rokovať, prídu so svojimi požiadavkami.

Podľa exministra Jurzycu na základe platov učiteľov u nás školstvo nie je takou prioritou ako v iných krajinách OECD.

"Bolo by dobré presunúť časť eurofondov na platy učiteľov, pretože dnes idú len na projekty, ktoré učiteľov odtiahnu od pedagogickej práce," poznamenal.

Zároveň dodal, že by sa tak znížila byrokracia, učitelia by mali viac času učiť a tiež by sa znížil klientelizmus.

Nejde podľa neho o to získať peniaze na platy z Bruselu, len na ne presunúť časť z európskych fondov.

Táto idea je podľa šéfa rezortu školstva Pellegriniho príjemná, no zdroje z Únie nemôžu suplovať národné zdroje, sú len doplnkové.

Pripravujú nový projekt

Pellegrini spolu s medzinárodným tímom a kolegami pripravuje pilotný projekt, ktorý by mohol priniesť pre učiteľov zvýšené mzdy.

"Excelentní učitelia by napríklad v rámci bežného vyučovacieho procesu pomáhali začínajúcim pedagógom, za čo by dostávali príplatok a ten by bol garantovaný minimálne do roku 2020," vysvetlil.

Peniaze na projekt by šli z eurofondov, pričom fungovať by mohol od 1. septembra 2015.

"Národnú výzvu by sme mohli zvládnuť za nejaký pol rok, no nie je to jednoduché," doplnil Peter Pellegrini.

Chce sa zaoberať aj postavením učiteľa, aby bol chránený pred agresívnymi deťmi a rodičmi.