Opozícia chce v parlamente hovoriť o Ukrajine

SDKÚ a Most chcú vypočuť ministra Lajčáka. Podľa Bugára Fico akoby veril len ruskému prezidentovi.

8. sep 2014 o 11:34 TASR

BRATISLAVA. Opozičné strany SDKÚ, Most, KDH a SaS chcú na septembrovej schôdzi Národnej rady hovoriť o situácii na Ukrajine.

Navrhnú to do programu schôdze, ktorá sa začne v utorok 9. septembra.

Ak ich žiadosť neprejde, SDKÚ bude iniciovať mimoriadnu schôdzu, ktorú podporí aj Most. TASR to povedali Ľudovít Kaník (SDKÚ) a František Šebej (Most).

"Listom požiadame predsedu parlamentu Pavla Pašku (Smer), aby dal možnosť poslancom dostať sa k informáciám. Chceme, aby nás prišiel do pléna informovať minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák," doplnil predseda Mosta Béla Bugár.

Jeho strana chce poznať geopolitické záujmy Slovenska, ale aj to, ako bude Slovensku plniť záväzky voči NATO a EÚ.

Bugárovcom sa nepozdáva správanie premiéra Roberta Fica (Smer), ktorý akoby veril len ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi.

Strana nesúhlasí ani s premiérovými vyjadreniami, že konflikt na Ukrajine je boj medzi Spojenými štátmi americkými a Ruskou federáciou.

"Je to blud hodný Mariana Kotlebu," vyhlásil Šebej, ktorý šéfuje zahraničnému parlamentnému výboru.

Kritizuje aj to, že sa o Ukrajine radí premiér s tripartitou. "Je to nelegitímny orgán," zdôraznil s tým, že diskusia má prebiehať na pôde parlamentu, keďže sme parlamentná demokracia.