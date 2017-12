Jurzyca: Letné prepúšťanie učiteľov možno zastaviť meraním kvality

Riaditelia prepúšťajú na leto učiteľov, aby ušetrili. Podľa exministra by pomohol tlak na kvalitu škôl.

8. sep 2014





BRATISLAVA. Lepšie meranie kvality škôl má motivovať riaditeľov zamestnávať lepších učiteľov. To by mohlo vyriešiť problém s prepúšťaním pedagógov počas letných prázdnin.

Na rokovaní školského parlamentného výboru to v pondelok uviedol exminister školstva Eugen Jurzyca z SDKÚ.

Učitelia podľa neho aj tento rok upozorňujú na prepúšťanie, ktorým chcú riaditelia ušetriť.

Môžu vytvoriť tlak na riaditeľov

"Ak by sme to robili lepšie (meranie kvality škôl), tak by to vytvorilo obrovský tlak na riaditeľa školy zamestnať si kvalitných ľudí a ani by mu nenapadlo, že dobrého slušného učiteľa prepustí pre peniaze na júl a august, pretože by tých ľudí potreboval," priblížil Jurzyca.

Ako dodal, nepovažuje za korektné, ak škola dostane od štátu peniaze na celý rok a učiteľa zamestná iba na desať mesiacov.

Ak by bolo meranie kvality škôl verejne dostupné, mohlo by to podľa Jurzycu vytvoriť tlak na zriaďovateľov škôl, aby učiteľov s nadpriemernými výsledkami neprepúšťali.

Menší problém ako v Česku

S prepúšťaním učiteľov Slovensko až taký veľký problém nemá, v porovnaní s Českou republikou je ich počet oveľa menší.

Myslí si to exminister školstva Dušan Čaplovič (Smer).

Ako dodal, pokiaľ bol on šéfom rezortu školstva, žiadny učiteľ sa neobrátil na kompetentné orgány.

"V súčasnosti som nedostal žiadny takýto podnet. Ak je, tak to treba, samozrejme, v budúcnosti riešiť prirodzene so zriaďovateľmi," dodal Čaplovič.