Smer vypustil na výbore zmienku o sankciách voči Rusku

Agresori by mali opustiť okupované územia Ukrajiny, písalo sa v návrhu SDKÚ. Ľuboš Blaha ho pozmenil.

8. sep 2014 o 18:21 TASR

BRATISLAVA. Poslanci Smeru v pondelok na zasadnutí výboru pre európske záležitosti nezahlasovali za uznesenia o konflikte na Ukrajine, ktoré predložil predseda SDKÚ a člen výboru Pavol Frešo.

S textom súhlasili až po tom, ako ho pozmenil predseda výboru Ľuboš Blaha (Smer).

Frešo navrhol, aby eurovýbor vyjadril presvedčenie, že pokiaľ sú okupované územia suverénneho štátu a anektovaný Krym, nemôže dôjsť k trvalému mieru.

Tiež navrhol uznesenie na podporu doterajších sankcií voči Ruskej federácii, pokiaľ sa nenastolí stav, ktorý zabezpečí zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny.

Frešo: Idú podľa Brežneva

Podľa Freša je potrebné mať v týchto veciach jasno, keďže Ukrajina je našim susedom.

Domnieva sa, že podpora slobody, demokracie a územnej celistvosti nie je o pravici ani ľavici.

V návrhu bolo jasne formulované, že agresori by mali opustiť okupované územia Ukrajiny. Výborom však neprešiel.

"Poslanci Smeru na eurovýbore ukázali, že podporujú starú myšlienku Leonida Brežneva o obmedzenej suverenite. Podľa nich má veľmoc právo robiť si, čo chce," reagoval Frešo.

Výbor napokon prijal text, v ktorom vyhlásil, že víta súčasné prímerie, ktoré sa podarilo dosiahnuť, územne celistvú Ukrajinu považuje za prioritu zahraničnej politiky a podporuje Európsku úniu vo všetkých krokoch, ktoré budú viesť k hľadaniu mierového riešenia konfliktu.

Z uznesenia tak vypadla zmienka o sankciách.

Blaha: Nechceme bianco šek

"Napriek tomu, že pán Frešo neuviedol jediný podporný dôkaz k tomu, že by sankcie dávali nejaký zmysel z hľadiska tlaku na Rusko, trval na tom, aby sme dali bianco šek Európskej únii na ich prijímanie. To sme my odmietli," vysvetlil predseda eurovýboru Ľuboš Blaha.

Predstavitelia SDKÚ sa chcú v utorok pokúsiť doplniť do programu septembrovej schôdze parlamentu doplniť, aby sa na nej rokovalo aj o Ukrajine.

Ak neuspejú, sú pripravení iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze s touto témou a prípadne aj odvolávanie premiéra Roberta Fica.

Blaha je osobne za to, aby sa o Ukrajine rokovalo iba v príslušných výboroch parlamentu.

"Tam budú emotívne vyjadrenia ľudí, ktorí o medzinárodnej politike nevedia zhola nič. To bude len čisté divadlo pre verejnosť," vysvetlil.