Pellegrini súkromným školám na peniaze zatiaľ nesiahne

Dušan Čaplovič plánoval vziať súkromným školám časť normatívu, jeho nástupca chce v školstve rovné podmienky.

9. sep 2014 o 7:58 SITA

BRATISLAVA. Minister školstva Peter Pellegrini (Smer) zatiaľ neplánuje brať súkromným školám peniaze.

O takomto opatrení uvažoval jeho predchodca a spolustranník Dušan Čaplovič.

"Každý žiak má právo na rovnaké vzdelanie a výber školy je na ňom, či si vyberie školu štátnu, súkromnú alebo cirkevnú. Je povinnosťou štátu zabezpečiť rovnaké podmienky na vzdelávanie na všetkých typoch škôl," hovorí Pellegrini.

Exminister školstva Čaplovič zastával názor, že súkromné školy by mali byť financované inak.

S odobratím časti normatívu súkromným školám sa rátalo aj v neoficiálnom návrhu legislatívnych zmien, ktoré školským organizáciám a združeniam poslal Čaplovičov rezort na pripomienkovanie.

Jedným z argumentov bolo, že súkromné školy môžu od žiakov vyberať školné.

Definitívne znenie zmien však už Čaplovič nestihol predložiť, keďže po dohode s premiérom podal začiatkom júla demisiu.

Zatiaľ ich neukázal ani Pellegrini.

Proti odobratiu časti financií súkromným školám bojovala Asociácia súkromných škôl a školských zariadení.

Podľa šéfky asociácie súkromných škôl Saskie Repčíkovej by bol zákon, v ktorom by odobrali časť normatívu súkromným školám, diskriminačný a v rozpore s Ústavou, keďže všetky deti by mali dostať rovnakú šancu na vzdelanie.

Repčíková argumentovala aj tým, že rodičia detí navštevujúcich súkromné školy platia dane rovnako ako ostatní.

Dodala, že približne polovica škôl poplatky nevyberá.

Postoj súčasného ministra Pellegriniho súkromné školy vítajú.