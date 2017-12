Kiska i Fico si v Bratislave uctili obete holokaustu

Premiér sa ospravedlnil za všetkých, ktorí počas holokaustu zlyhali. Zo Slovenska deportovali desaťtisíce Židov.

9. sep 2014 o 16:24 SITA





BRATISLAVA. "Holokaust v mene šialených ideálov je večnou hanbou tých, čo majú na tom podiel a aj mementom, aby sa to už nikdy nezopakovalo," povedal premiér Robert Fico.

Spolu s prezidentom Andrejom Kiskom v Bratislave si na Rybnom námestí uctili pri pamätníku obete holokaustu.

Fico zároveň vyjadril ospravedlnenie za všetkých, ktorí zlyhali.

Na pietnej spomienke sa zúčastnili aj viacerí predstavitelia vlády, predseda parlamentu Pavol Paška i bývalý prezident Ivan Gašparovič.

Modlil sa aj rabín

Zúčastneným sa prihovoril aj generálny biskup evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR Miloš Klátik, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike Igor Rintel a modlitbu predniesol bratislavský rabín Baruch Myers.

Rezort zahraničných vecí považuje spomienku na obete holokaustu za dôležitý nástroj na potláčanie akýchkoľvek prejavov smerujúcich k jeho popieraniu.

video //www.sme.sk/vp/30675/

Za deportácie platili

Transport prvých tisíc židovských žien vypravili 25. marca 1942 z Popradu, posledný transport vyviezol celé rodiny 20. októbra v tom istom roku.

Slovenská vláda za deportáciu každého Žida zaplatila 500 ríšskych mariek, ako to požadovalo Nemecko.

Päťdesiatsedem transportov smerovalo do oblasti Lublinu a do Osvienčimu, do koncentračných táborov vyviezli 58-tisíc Židov, z ktorých prežilo len niekoľko sto.

Druhá vlna deportácií od jesene 1944 zasiahla približne 13-tisíc ľudí.