Median: Procházka v júli a auguste klesol, vedie Smer

Sieť stratila v prieskumoch Medianu tri percentá, pri piatich percentách sú Obyčajní či SDKÚ.

10. sep 2014 o 16:41 TASR

BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali na prelome júla a augusta, so ziskom 44 percent hlasov by v nich zvíťazila strana Smer.

Vyplýva to z výsledkov prieskumu spoločnosti Median SK, ktorý sa uskutočnil od 21.7. do 17.8. na vzorke 1058 respondentov vo veku 18 až 79 rokov.

Oproti predošlému prieskumu z júla si v ňom najviac pohoršila strana Sieť, ktorá klesla o 3,1 percenta a je tretia so ziskom 7,6 percenta.

Na druhom mieste za Smerom skončilo KDH so ziskom 9,3 percenta.

Pri hranici zvolitelnosti sú Obyčajní ľudia (6,3), SDKÚ (6,2), Most (6), SaS (5,9) a SMK (5,4).

Median využíva metódu spontánneho vyjadrenia sa respondentov na položenú otázku.

Väčšina ostatných agentúry respondentom pri opytovaní predkladá kartu s vopred vybranými politickými stranami, prípadne ich anketári respondentom pri opytovaní vymenúvajú a respondenti si z danej ponuky vyberajú.

Na otázku „Keby zajtra boli voľby do Národnej rady, zúčastnili by ste sa ich?“ odpovedali respondenti:

určite áno - 31,1

skôr áno - 24,8

skôr nie 8,6

určite nie 31.

neviem - 4,5

MEDIANSK PAT08