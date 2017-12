Na väčšine Slovenska varujú pred dažďom a povodňami

Povodne hrozia v piatok v okresoch Levice, Lučenec, Rimavská Sobota či Nové mesto nad Váhom.

11. sep 2014 o 9:47 SITA

BRATISLAVA. Takmer na celom území Slovenska budú pretrvávať viaceré meteorologické a hydrologické výstrahy pred dažďom a povodňami z trvalých dažďov, ktoré na piatok vydal SHMÚ.

Výstraha druhého stupňa pred dažďom platí v piatok do 12:00 pre celé západné Slovensko a časť stredného Slovenska.

Pre sever a časť východu vydali výstrahu prvého stupňa do 12:00

Pre západ a stred potom platí výstraha prvého stupňa od piatkového obeda do soboty 12:00.

SHMÚ očakáva v najbližších hodinách dážď s úhrnom zrážok od 20 do 70 mm, s výnimkou krajného východu Slovenska.

SHMÚ varuje aj pred povodňami z trvalých dažďov.

Do piatka 13:00 platí pred povodňami výstraha prvého stupňa na väčšine západného a na niektorých častiach stredného a východného Slovenska.

Hydrologická výstraha druhého stupňa platí do piatka do 12:00 pre okresy Levice, Krupina, Veľký Krtíš, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota. Do 14:00 pre okres Nové Mesto nad Váhom.

Piatková hrozba povodní sa zatiaľ netýka severu a väčšiny východného územia krajiny.