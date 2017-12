Slovensko sa pridá do Obamovej koalície proti islamistom

Islamský štát je zlo, k porážke ktorého chceme prispieť aj my, vyhlásil slovenský minister zahraničia.

11. sep 2014 o 10:01 SITA

BRATISLAVA. Bojovníci Islamského štátu sú hrozbou pre našu civilizáciu a k ich porážke chce prispieť aj Slovensko, vyhlásil šéf diplomacie Miroslav Lajčák.

"To sú ľudia, ktorí vyznávajú filozofiu, že keď nezdieľate ich ideológiu, tak nemáte právo žiť. Je to ohromné zlo, ktorému sa treba postaviť a som rád, že Spojené štáty istým spôsobom zavelili do boja," povedal Lajčák.

Reagoval tým na prejav amerického prezidenta Baracka Obamu, ktorý vyhlásil, že Spojené štáty chcú zničiť náboženských radikálov z Islamského štátu.

"Myslím, že musíme tento fenomén zastaviť, pretože v opačnom prípade by sme sa ani nenazdali a klopali by na naše dvere," myslí si minister zahraničných vecí.

Slovensko sa podľa Lajčáka pridá aj do koalície štátov, ktoré chcú poraziť radikálov.

"Som si istý, že sa nejakou formou zapojíme, napríklad výcvikom či tréningom," dodal Lajčák.

Ministerstvo obrany zatiaľ nerozhodlo o konkrétnom príspevku, ktorý by mal pomôcť v boji.

Americký prezident Barack Obama v stredajšom očakávanom prejave oznámil rozšírenie leteckých útokov na islamských radikálov z organizácie Islamský štát v Iraku a najnovšie aj na území Sýrie.