Smer si odhlasoval Slovinského do Súdnej rady

Krátko pred utorkovou voľbou mení Smer pomery v Súdnej rade a nahrádza kritika Štefana Harabina.

11. sep 2014 o 14:34 sita, tasr





BRATISLAVA. Vládny Smer v tajnej voľby zvolil predsedu Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi Jána Slovinského za člena Súdnej rady.

Za Slovinského hlasovalo 80 z 80 prítomných zákonodarcov.

V rade nahradí kritika Štefana Harabina Dušana Čima, ktorého v stredu odvolali na podnet predsedníčky poslaneckého klubu Smeru Jany Laššákovej.

Opozícia sa na hlasovaní nezúčastnila na protest proti tomu, že Smer v utorok vyradil z programu schôdze desať opozičných návrhov noviel a zákonov.

Súdna rada má v utorok 16. septembra voliť predsedu Najvyššieho súdu.

Prezident Andrej Kiska po nástupe do funkcie vymenil troch členov rady, ktorých menoval ešte jeho predchodca Ivan Gašparovič - Eduarda Bárányho, Ingrid Šimonovú a Máriu Bujňákovú.

Nahradili ich Ján Klučka, Jozef Vozár a Elena Bertóthyová.

Vláda potom 20. augusta odvolala Jaroslava Chleboviča. V stredu 10. septembra vláda namiesto Chleboviča nominovala za člena súdnej rady Jána Havláta.

video //www.sme.sk/vp/30673/

Chýbal im odpis z registra

Slovinský bol jediným uchádzačom o funkciu, opozícia nenavrhla nikoho. Šéf parlamentu Pavol Paška (Smer) jej dal na predkladanie kandidátov len 24 hodín.

Poslanci Smeru sa ešte pred voľbou na Ústavnoprávnom výbore Smeru uzniesli, že Slovinský spĺňa zákonné podmienky a odporučili plénu vykonať voľbu.

Rokovanie výboru sa neplánovane predĺžilo.

Súčasťou Slovinského spisu bol len výpis, nie odpis z registra trestov, ktorého sa dožadovala opozícia na základe Paškovho listu.

Predseda výboru Robert Madej (Smer) preto výbor asi na pol hodinu prerušil, až kým odpis do parlamentu nedoručili.

"Historicky nebol odpis pri sudcoch vyžadovaný, lebo sudca musí byť bezúhonný. Na námietku pani Žitňanskej som však požiadal o zabezpečenie odpisu z registra trestov, keďže odpis môže vyžiadať len inštitúcia pre konkrétny účel," vysvetlil.

Rýchle tempo vybavenia žiadosti o odpis sa nepozdávalo Martinovi Poliačikovi (SaS).

"Je zaujímavé, ako rýchlo sa dokážu veci na úradoch vybaviť. Snáď je to nádej aj pre našich občanov," povedal.

"Ja sa nazdávam, že je to výsledok reformy štátnej správy ESO," odvetil Madej.

Kandidát na výbor neprišiel

Opozícii sa tiež nepáčilo, že Slovinského súhlas s kandidatúrou aj výpis z registra trestov sú datované na piatok 5. septembra.

O tom, že Čima zo Súdnej rady budú odvolávať, sa opozícia dozvedela až v pondelok 8. septembra.

"Dať poslancom 24 hodín na navrhnutie kandidáta, to je lehota, ktorá to znemožňuje, to jednoducho nie je možné. Za 24 hodín nezoženiete kandidáta s tým, aby vám dal všetky potrebné doklady," upozornila exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most).

Pavol Hrušovský (KDH) zase namietal, že Slovinský neprišiel na výbor osobne.

"Ja by som sa ho rád opýtal, aké má pohnútky stať sa členom Súdnej rady tak nezvyčajným spôsobom, akým sa stane. Jediný dôvod vidím v tom, aby bol výsledok utorkovej voľby predsedu Najvyššieho súdu ovplyvnený politickým rozhodnutím Národnej rady," povedal.

Madej Hrušovskému odkázal, že na výbor neprišiel v čase svojho menovania ani Čimo.

Na margo výpisu z registra trestov zase poznamenal, že sudca ho vlastne nepotrebuje. Musí byť bezúhonný, inak by prišiel o talár.

Anton Martvoň (Smer) zase Žitňanskej odkázal, že aj prezident Andrej Kiska odvolal troch členov Súdnej rady kvôli voľbe predsedu Najvyššieho súdu.

"Netvárte sa, že len vy máte patent na správnu výmenu osôb," apeloval.