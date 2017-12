Pellegrini ustupuje od Čaplovičovho sľubu vyšších platov učiteľov

Exminister sľúbil 1,2-násobok priemerného platu v roku 2016, jeho nástupca oponuje dlhovou brzdou.

11. sep 2014 o 17:13





BRATISLAVA. Odborári odštartovali rokovania s ministrom školstva Petrom Pellegrinim (Smer) o platoch učiteľov v roku 2015.

Na konkrétnom zvýšení sa zatiaľ nedohodli.

Minister po stretnutí povedal, že by chcel udržať tempo rastu platov ako v predošlých dvoch rokoch, no to je podľa neho len prvotný nástrel.

V minulom aj predminulom roku porástli platy pedagógov o päť percent.

Pellegrini zároveň dodal, že v situácii, keď je zapnutá dlhová brzda, sa nechce fixovať na sľub Dušana Čaploviča, že učitelia v základných a stredných školách by mali v roku 2016 zarábať 1,2-násobok priemerného platu v národnom hospodárstve.

Diskutovalo sa aj o otvorení ústavného zákona o dlhovej brzde, aby mohol Pellegrini učiteľom pridať. Ako však uviedol minister, momentálne hľadajú iné riešenia.

Odborári považujú za dôležité, že minister chce zachovať systém zvyšovania platov.

Šéf odborárov Pavel Ondek uviedol, že pedagogickí zamestnanci majú v regionálnom školstve za druhý polrok 2014 priemerný plat približne 943 eur.

"Keby bolo zvýšenie o päť percent na budúci rok, už by platy na niektorých typoch škôl boli vyššie ako tisíc eur, napríklad na gymnáziách či niektorých stredných školách či základných," tvrdí.