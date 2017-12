Voda zatopila obce a cesty na západe a juhu Slovenska

Všetky cesty sú zatiaľ zjazdné. V Prašníku pri Piešťanoch sa zosunul svah.

12. sep 2014 o 8:10 sita, tasr, Andrej Sarvaš

BRATISLAVA. Po silnom daždi zatopilo v piatok viaceré obce a cesty na západnom a južnom Slovensku.

Najviac zásahov hlásili hasiči zo Záhoria, Bratislavy a okresov Galanta, Dunajská Streda, Myjava, Piešťany, Komárno, Nitra či Levice.

Väčšinou pomáhali s odčerpávaním vody z pivníc a dvorov.

Aktuálne platí výstraha prvého stupňa pred silnými dažďami pre všetky kraje okrem východu a druhý stupeň hydrologickej výstrahy pre niektoré okresy na západe a juhu.

Všetky cesty sú prejazdné, ale na mnohých úsekoch je vrstva nadbytočnej vody.

Hydrologické výstrahy (platná o 14:01)

V Prašníku museli evakuovať

V okrese Piešťany spôsobil dážď zosuv časti svahu v obci Prašník, asi sto metrov cesty presmerovali do jedného pruhu.

Rozvodnený potok Holeška zalial v obci zhruba štyri kilometre cesty. Deti zo škôlky a asi 60 obyvateľov rómskej osady evakuovali. Voda v obci už klesá a situácia je stabilizovaná.

V Myjave vyhlásili na obed tretí stupeň povodňovej aktivity - stav ohrozenia. Rieka Myjava sa vyliala z koryta, ale situácia nie je podľa mesta dramatická.

V obcí Píla pri Modre, kde pred tromi rokmi potok Gidra dosahoval výšku až tri metre a strhol viacero domov, v piatok vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity.

V Plaveckom Podhradí odstraňovali zničený betónový mostík. Autobusy bratislavskej MHD a regionálne spoje majú meškania.

Na ceste 1/50 pri Latkovciach v Trenčianskom kraji dopravu v úseku približne dvesto metrov riadi polícia.

Pršať bude aj v sobotu

Takmer na celom Slovensku okrem východu očakávajú meteorológovia výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok 45 - 70 mm.

Na západnom Slovensku platí výstraha aj v sobotu.

24-hodinové úhrny zrážok na strednom a západnom Slovensku boli ráno do 40 mm, v oblasti Malých a Bielych Karpát až do 80 mm, na ostatnom území do 20 mm.