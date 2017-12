Po odchode Čaploviča nemusí byť ani povinná maturita z matematiky

Pôvodne mali povinne maturovať žiaci, ktorí nastúpia do gymnázií a stredných škôl v septembri 2015.

BRATISLAVA. Študenti zatiaľ nemajú isté, či budú povinne maturovať z matematiky.

Súčasný šéf rezortu školstva Peter Pellegrini hovorí, že pred jej zavedením chce mať jasné dôkazy, že to prinesie želaný efekt.

Podľa Pellegriniho zaznievajú názory a požiadavky, aby sa opäť zaviedla povinná maturita z matematiky.

"Musím sa poradiť s odborníkmi a s ľuďmi, ktorí tomu rozumejú, aby sme to opäť nerozhodli len tak, že si myslíme, že je to potrebné. Musíme mať jasné dôkazy, že to prinesie želané efekty," povedal pre TASR Pellegrini.

Ako dodal, povinná maturita z matematiky by nemala pôsobiť kontraproduktívne na tých, ktorí nemajú vzťah k technickým vedám.

"Ja by som bol veľmi rád, keby sa nám podarilo nájsť nejaký spôsob ako na jednej strane podporiť to, čo spoločnosť potrebuje. Ale zase aby sme netlačili všetkých, ktorí nemajú a nikdy nebudú mať na to vlohy, lebo sú napríklad zamerania umeleckého alebo športového, do týchto náročných predmetov," doplnil Pellegrini.

O zavedení povinnej maturity z matematiky sa hovorilo za ministrovania Dušana Čaploviča.

Vtedajší šéf rezortu v rozhovore pre TASR pred začiatkom minulého školského roka povedal, že povinne by mali maturovať z matematiky zrejme už žiaci, ktorí nastúpia do gymnázií a stredných škôl v septembri 2015.

Ako dodal, povinnú maturitu z tohto predmetu považuje za dôležitú, keďže matematika podľa neho učí logickému mysleniu.

"Nepoškodila ani tým, ktorí si zvolili sociálne alebo humanitné zameranie na vysokých školách," poznamenal vtedy.