Kalendár má veľa červených dní

Spomedzi krajín Únie máme v kalendári druhý najvyšší počet voľných sviatočných dní.

12. sep 2014 o 15:30 Soňa Gyarfašová, Soňa Gyarfášová

Spomedzi krajín Európskej únie máme v kalendári druhý najvyšší počet voľných sviatočných dní. Podľa niektorých medzi nimi chýba výročie vzniku Československa, iní by zrušili Deň Ústavy SR.

Vďaka voľným sviatočným dňom si tento rok užívame presne šesť predĺžených víkendov. Tri z nich už sú za nami, tri nám ešte zostávajú – po sobote a nedeli nám ďalší oddychový deň prinesie najbližší pondelok, keď si pripomíname cirkevný sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Predĺžia sa aj víkendy v novembri a decembri.

Rok 2014 je vo všeobecnosti k pracujúcim mimoriadne štedrý – z pätnástich voľných sviatočných dní, ktoré máme v kalendári, pripadajú iba dva na víkend a trinásť je počas pracovných dní.

Zatiaľ čo pre väčšinu ľudí sú vítaným a túžobne očakávaným spestrením a relaxom, niektorí ekonómovia bijú na poplach, že voľných sviatočných dní máme veľa a štátna kasa preto krváca. Niektoré odhady hovoria, že ak by sa jeden voľný sviatočný deň zrušil, ušetril by štát spolu so zamestnávateľmi viac ako 500 miliónov eur.

My a tí ostatní

Ak sa pozrieme na počet voľných sviatočných dní, ktoré sa pripomínajú v európskych krajinách, sme na druhom mieste spolu s Rakúskom a Portugalskom. Suverénne vedie Nemecko, ktoré má časť sviatkov rozličných vo svojich spolkových republikách.