Ministri hútali, čo by premiéra na 50-tku potešilo

Skúste si predstaviť, že máte dať dar k päťdesiatke šéfovi, ktorý má moc, vplyv a je zabezpečený.

12. sep 2014 o 23:15 Miroslav Kern, Miroslav Kern, Daniel Vražda

Bolo by to niečo osobné, no nie vtieravé, možno vtipné, no nie trápne. Toto teraz riešia členovia vlády Roberta Fica.

BRATISLAVA, BANSKÁ BYSTRICA. Ako vybrať darček k päťdesiatke premiérovi?

Nie je to jednoduchá úloha a ministri vlády Roberta Fica sa touto otázkou v posledných dňoch zaoberali. Niektorí ho už mali, chystal sa aj dar spoločný.

„S kolegami sme sa bavili, že by sme mu darovali možno niečo neobvyklé, ale nebudem prezrádzať,“ hovoril v stredu po rokovaní vlády minister životného prostredia a krajský šéf Smeru v Košiciach Peter Žiga.

„Nemusí to byť materiálny darček, môže to byť iné. Možno ľudová tvorivosť alebo niečo podobné,“ uvažoval.

Kaliňák je pripravený

„Prvý návrh je vtipný,“ vravel minister dopravy Ján Počiatek.

„Je to viac-menej nehmotné a je to iba duchovné,“ naznačoval Počiatek, ktorý Ficovi praje