Kino v bazéne? Príďte na premietanie do opustenej fontány

Kino v bazéne je open air kino v Banskej Bystrici, ktoré v skutočnosti nie je v bazéne, ale vo fontáne.

15. sep 2014 o 10:00 Jana Hoffstädter

Vo fontáne takej veľkosti a tvarov, že by bazénom, i keď nie plaveckým, pokojne mohla byť. Voda v nej však nie je už vyše tridsať rokov, občas sa drží jedine dažďová.

Prázdny priestor na nádvorí banskobystrického gymnázia je pekný, a preto sa ho dvaja mladí ľudia rozhodli oživiť. V opustenej fontáne vymysleli letné kino, ktoré sa tento rok, po vlaňajšom úspešnom štarte, mení aj na divadelné, koncertné či diskusné pódium. V auguste v ňom svoj nový album predstavila speváčka a klaviristka Andrea Bučko.

Živý priestor

Osemnásťroční mladíci Slavo Sochor a Roland Maťaš chodia na Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, ktorá v poslednom období zažíva akési kultúrne obrodenie.

Mladí ľudia žijúci v tomto meste sa z neho rozhodli urobiť príjemné miesto na život. Podarilo sa im zachrániť amfiteáter, naplno funguje kultúrne centrum Záhrada, Slavo a Roland, napríklad, založili Kutica creative team, aby oživili nádvorie gymnázia. Denne cezeň prejdú stovky študentov, nikto sa tam však nezastaví a je to škoda.

„Nádvorie slúžilo jedine fajčiarom, nám sa ale zdalo, že má väčší potenciál,“ opisuje Roland fontánu a jej okolie a dodáva, že kino nie je určené len pre študentov a učiteľov školy, ale je otvorené pre širokú verejnosť. Vlani v lete sa po jeho spustení premlelo na desiatich premietaniach 900 ľudí, tento rok bol program dvojnásobný.

Záverečné počty návštevníkov však budú jasné až po skončení sezóny, už začiatkom augusta ich však bolo približne 1500. Pre predstavu, len na film Trabantom až na koniec sveta prišlo napriek pomerne chladnému augustovému večeru 215 ľudí a atmosféra bola skvelá, na slovenskom filme Kandidát ich bolo až 300.

Aké filmy

Kino v bazéne vzniklo s podporou rôznych nadácií a ich grantových programov, peniaze boli potrebné najmä na zakúpenie a inštaláciu plátna, stoličky a filmové práva. Projekt podporili aj Banskobystričania v hlasovaní o mestskom Participatívnom rozpočte. Vstupné na premietanie je dobrovoľné.

Dôležitá bola aj podpora školy a kamarátov dobrovoľníkov, ktorí myšlienke pop-up kina nielen fandia, ale pomáhali najmä na začiatku, keď bolo potrebné bazén najprv vyčistiť, vytrhať rozbujnenú burinu a povynášať všetky smeti a špinu.

„Inšpiratívne“

Výber filmov sa riadi vkusom organizátorov, ale aj obyvateľov mesta, ktorí zareagovali na výzvu Chceme vedieť, čo chcete vidieť. Celé leto sa vždy raz týždenne premietajú filmy súčasné aj staré, domáce aj zahraničné, v auguste kino uviedlo aj výber animovaných filmov z festivalu Fest Anča.

Posledné premietanie tohtoročnej sezóny bude pozajtra, v stredu 17. septembra. Kino v bazéne uvedie koprodukčný slovensko-český film V tichu, ktorý mal premiéru na festivale v Karlových Varoch a nasledujúci deň sa dostane aj do celoslovenskej kinodistribúcie.

Stáli návštevníci už vedia, že je dobré zobrať si deku a teplo sa obliecť, banskobystrické letné večery bývajú svieže, v septembri zvlášť. V prípade dažďa sa premieta v priestoroch Urban Spotu, čo je bývalé kino Hviezda.

„Skvelý príklad úspešného nápadu, ktorý dostal život. Inšpiratívne. Dokázali vytvoriť hodnotu, ktorá sa stala súčasťou kultúrneho banskobystrického života“, opisuje na svojom blogu Kino v bazéne jeho priaznivec David Kapusta.

Aktuálne informácie nájdete na Facebook.com/KinoVBazene.

Hlasujte za najlepší projekt

Kino v bazéne je prvým (v abecednom poradí) z finalistov ocenenia Most v kategórii Najlepší projekt. Rada mládeže Slovenska (RmS) každoročne oceňuje dobrovoľníkov, neziskové organizácie, iniciatívy, jednoducho ľudí, ktorí svoju energiu, voľný čas a nápady venujú deťom a mladým.

Jedna z cien patrí najlepším projektom, ktoré za posledné obdobie na Slovensku vznikli, fungujú a ďalej rastú. Robia ich zanietení ľudia, ktorým záleží na tom, ako to v našej krajine vyzerá. Hľadajú alternatívy, ponúkajú niečo viac a pozitívnym príkladom motivujú aj ostatných.

Postupne vám predstavíme piatich finalistov, o definitívnom víťazovi môžete rozhodnúť aj vy, ak sa od 15. septembra do 1. októbra do polnoci zapojíte do online hlasovania.