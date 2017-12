Ples! Kým vy tancujete, my pomáhame druhým

Skupina stredoškolákov z Vranova nad Topľou každoročne zbiera peniaze na pomoc tým, ktorí to potrebujú.

16. sep 2014 o 6:00 Jana Hoffstädter

Skupina mladých stredoškolákov z Vranova nad Topľou každoročne organizuje ples, počas ktorého zbiera peniaze na pomoc tým, ktorí to potrebujú. Často ešte neplnoletí mladí ľudia si úplne všetko zorganizujú sami a sami tiež zoženú sponzorov na podporu dobrej veci.

Okrem toho sa vo voľnom čase počas celého školského roka, mimo plesovej sezóny, venujú v Klube mladých dobrovoľníkov závažným témam. Majú pocit, že o nich veľa mladých nevie alebo ich ignorujú a to vraj treba zmeniť.

Detskí vojaci, ples a onkológia

„Máme krúžok, respektíve klub, diskutujeme v ňom o témach, ktoré považujeme za dôležité a chceme, aby o nich naši rovesníci vedeli, hoci sa ich priamo nemusia týkať,“ vysvetľuje Lucia Babinčáková, dnes už bývalá študentka vranovského gymnázia, koordinátorka plesových príprav.

Na otázku, aké témy sú podľa nej závažné, spustí: „Násilie vo svete, vojny, aktuálne napríklad situácia na Ukrajine a v Gaze, problém detských vojakov či ženskej obriezky.“ Študenti o týchto svetových problémoch vášnivo diskutujú po škole, pripravujú si na dané témy prezentácie pre ostatných a popritom chystajú ples. Stretávajú sa už piatym rokom.

„Ples je zábava, ale pre nás najmä možnosť ako vyzbierať peniaze, ktoré sme doteraz posielali na zbierky Unicef, ale tento rok ich pošleme priamo na onkológiu do Košíc,“ hovorí Lucia a dodáva, že síce nejde o veľmi veľký obnos peňazí, no každá pomoc sa ráta. Okrem zaslania peňažného daru na oddelenie detskej onkológie v Košiciach každý rok v predvianočnom období aj chodia. Majú pre deti pripravený program, zabávajú ich a nosia im rôzne prekvapenia.

Rovnaká krvná skupina

Skupina študentov je pomerne veľká, niektorí sa už tento rok do školských lavíc nevrátili, študujú na vysokých školách v iných mestách alebo v zahraničí. Napriek tomu ostávajú s akciou, ktorú vytvorili, v spojení a pomáhajú mladším študentom s organizáciou.

Okrem plesu vymýšľajú aj iné aktivity, ktorými chcú, podľa slov Lukáša Pánčiho „zobudiť toto mesto, v ktorom sa nič nedeje“. Rozdávali napríklad úsmevy, hocikto si mohol odtrhnúť lístoček z plagátu, na ktorom bol nakreslený úsmev a niekomu ho darovať, robia tiež Mikulášsku burzu alebo rôzne koncerty. „Mali sme už aj Čiki liki tua a kapelu Smola a hrušky“, chvália sa.

Čo viac si vraj človek môže priať, než nájsť ľudí s rovnakou krvnou skupinou? Títo študenti sa našli.

„Keď sme sa začali stretávať aj mimo školy náš klub začal naberať na sile. Sme zohraná skupina. Pomáhame nielen iným, ale aj sebe navzájom. V dnešnej dobe je málo ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať iným. My sme práve tí, ktorí to robia nezištne, s láskou a radosťou“, usmieva sa zakladateľka klubu.

„Priestor pre mladých, ktorým nie je ľahostajné, čo sa deje okolo nich.“ (KMD Vranov n/ Topľou)

Čo z toho majú

Často sa stretávajú s otázkami načo to robia a čo z toho majú. Bez váhania odpovedajú, že to má pre nich veľký zmysel. „Naučili sme sa byť lepšími ľuďmi. Nezmeníme celý svet, no určite sme začali meniť seba. My ovplyvňujeme okolie a meníme aspoň ten svet okolo nás. Veríme, že bude lepší, plný skvelých ľudí, úžasnej atmosféry a pevných priateľských vzťahov,“ rozprávajú dievčatá a chlapci zhŕknutí v triede počas natáčania videa, hoci sú v tom čase ešte prázdniny.

Radosť, že sa ich malý projekt z malého mesta dostal medzi finalistov ocenenia Most neskrývajú. Dúfajú, že aj to je cesta, ako dať mladým ľuďom vedieť, že nestačí len sedieť na zadku a frflať, ako sa nič nedeje. Treba začať od seba a svet sa zrazu točí. „Aj vo Vranove nad Topľou“, smeje sa Lukáš

Hlasujte za najlepší projekt

Klub mladých dobrovoľníkov a ich Ples! je druhým (v abecednom poradí) z finalistov ocenenia Most v kategórii Najlepší projekt. Rada mládeže Slovenska (RmS) každoročne oceňuje dobrovoľníkov, neziskové organizácie, iniciatívy, jednoducho ľudí, ktorí svoju energiu, voľný čas a nápady venujú deťom a mladým.

Jedna z cien patrí najlepším projektom, ktoré za posledné obdobie na Slovensku vznikli, fungujú a ďalej rastú. Robia ich zanietení ľudia, ktorým záleží na tom, ako to v našej krajine vyzerá. Hľadajú alternatívy, ponúkajú niečo viac a pozitívnym príkladom motivujú aj ostatných.

Postupne vám predstavíme piatich finalistov, o definitívnom víťazovi môžete rozhodnúť aj vy, ak sa od 22. septembra do 1. októbra do polnoci zapojíte do online hlasovania.