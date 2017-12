Kondóm vie navliecť každý, vernosť je záruka zdravia a z opitosti sa človek vyspí

Rozšírené mýty, ktoré však nie sú založené na pravde. Svoje o tom vedia aj členovia občianskeho združenia Odyseus, ktoré sa venuje témam bezpečnejšieho sexu a bezpečnejšieho užívania drog.

17. sep 2014 o 2:00 Jana Hoffstädter

Hovoriť nahlas o témach, o ktorých takmer nikto hovoriť nechce, nie je ľahké.

Občianske združenie Odyseus to napriek tomu, alebo možno práve preto robí. Odmieta zatvárať oči pred realitou a pomocou programu s názvom Sex/Drogy pomáha mladým ľuďom hľadať odpovede na ich otázky.

Sex/Drogy je jedným z viacerých projektov, ktoré OZ Odyseus zastrešuje a na Slovensku je jedinečným preventívnym programom pre mladých ľudí. Funguje už trinásť rokov, hoci na prevenciu sa financie nezháňajú práve najľahšie.

O čo ide

Program Sex/Drogy sa zameriava v prvom rade na mladých ľudí, ktorí príležitostne konzumujú alkohol, experimentujú s drogami alebo ich už aktívne užívajú. Takisto sa venuje mladým, ktorí žijú sexuálnym životom.

„Vieme, že mladí ľudia chcú alkohol alebo drogy vyskúšať, takisto vieme, že majú skúsenosti so sexom. Samozrejme im hovoríme, že najlepšie zo všetkého je drogy neužívať a vyhnúť sa všetkým problémom s tým spojeným“, hovorí hlavná koordinátorka projektu Miroslava Žilinská, vyštudovaná psychologička.

„Ale realita je taká, že ľudia s drogami experimentujú a sex prevádzkujú. Preto im radšej dopredu vysvetlíme, čo všetko sa môže stať, čo ich môže prekvapiť a aké sú riziká.“

S programom Sex/Drogy chodí Odyseus najmä na letné festivaly, kde dokáže osloviť najviac mladých na jednom mieste. V stánku sú pripravené kondómy, rôzne letáky s užitočnými informáciami, ktoré sú napísané zrozumiteľným jazykom. Okrem toho sú dobrovoľníci pripravení porozprávať sa o čomkoľvek, čo mladých ľudí k týmto témam zaujíma. Všetci sú odborne vyškolení, mnohí sú študenti psychológie či sociálnej práce. Učia, ako správne navliecť kondóm, nielen mužský, ale aj ten ženský.

„Mladí si myslia, že kondóm vedia bezchybne používať, často nám hovoria, že sú svojim partnerom a partnerkám verní, a že to ako ochrana pred sexuálne prenosnými chorobami stačí. My sa ich pýtame, či teda prišli do momentálneho vzťahu bez predošlej sexuálnej skúsenosti a naznačujeme im, že vernosť trvá len do momentu, kým ju jeden alebo jedna z dvojice neporuší.“

Drogy a čo o nich nevieme

Mladí ľudia skúšajú na letných hudobných festivaloch napríklad extázu. Myslia si, že si dajú jednu tabletku, pretancujú celú noc a ráno sa z toho vyspia. Žiaľ, nie vždy má experimentovanie s extázou takýto priebeh a s dobrým koncom.

„Ľudia netušia, že to, čo im môže najviac ublížiť alebo ich nebodaj pripraviť o život je napríklad dehydratácia po užití drogy“, vysvetľuje Miroslava. „Alebo nechajú kamaráta v zlom stave jednoducho v stane, nech sa vyspí a nemyslia na to, že sa môže udusiť zvratkami. Keď ho ráno nájdu, môže byť neskoro. Často tiež nevedia rozlíšiť stav opitosti od akútnej otravy alkoholom.“

Mladí ľudia sa tiež ľahko predávkujú tak, že si dajú naraz väčšiu dávku drogy, pretože po užití prvej sa najprv nič nedeje. Netušia, že účinok nastupuje neskôr.

Medzi príznaky predávkovania sa stimulačnou drogou, akou je napríklad extáza, pervitín či kokaín patrí vysoká teplota, problémy s dýchaním, zrýchlený tep a v najhoršom prípade infarkt. To sú všetko veci, o ktorých dobrovoľníci informujú mladých ľudí. Nielen, že droga ako taká je nebezpečná, ale, že aj jej vedľajšie účinky môžu spôsobiť katastrofu a to oveľa skôr.

„Hovoriť mladým len to, že drogy sú zlé, ich od užitia zvyčajne neodradí, to už počuli aj doma aj v škole a napriek tomu sú odhodlaní experimentovať. Keď sa dozvedia o presných účinkoch drog a ich rizikách, o niečo viac rozmýšľajú, či do toho predsa len ísť,“ myslí si Miroslava.

„Sme tu, pretože život každého človeka má význam.“ (OZ Odyseus)

O tabu témach otvorene

Na festivaloch sa v rámci programu Sex/Drogy organizujú workshopy, prebehla už aj jedna kampaň v kluboch. Dobrovoľníci sa starajú aj o online poradňu o bezpečnejšom užívaní drog. Krízové intervencie nie sú výnimkou a združenie tiež momentálne realizuje projekt Tabu témy otvorene, ktorý bude prebiehať do konca roka.

Jeho cieľom je zvyšovanie informovanosti mladých ľudí o drogách a sexe a zároveň sa snaží zvyšovať dostupnosť služieb na znižovanie rizík, tzv. harm reduction. Reaguje tak na trend rastúcej prevalencie užívania drog medzi mladými ľuďmi, a tiež rastúcu zraniteľnosť z pohľadu pohlavne prenosných ochorení a HIV/AIDS. Projekt robia mladí ľudia pre mladých, tam, kde sa najviac zdržujú: v kluboch, na festivaloch a online.

„Samozrejme nás verejnosť často obviňuje z toho, že mladých ľudí nabádame na drogy či sex. Nie je to pravda. V prvom rade ich od užívania drog a nadmerného množstva alkoholu odrádzame. Ale to naozaj nie je vždy možné a netreba pred tým zatvárať oči. Preto volíme cestu znižovania rizík. Takisto pomáhame ľuďom, ktorí už drogy užívajú a stratili nad tým kontrolu, nemajú vo svojom okolí nikoho, kto by im poradil. V skutočnosti chránime zdravie a budúcnosť mladých ľudí,“ dodáva šéfka programu Sex/Drogy.

Viac informácii o činnosti OZ Odyseus nájdete na Odyseus.org.

Hlasujte za najlepší projekt

Program Sex/Drogy je tretím (v abecednom poradí) z finalistov ocenenia Most v kategórii Najlepší projekt. Rada mládeže Slovenska (RmS) každoročne oceňuje dobrovoľníkov, neziskové organizácie, iniciatívy, jednoducho ľudí, ktorí svoju energiu, voľný čas a nápady venujú deťom a mladým.

Jedna z cien patrí najlepším projektom, ktoré za posledné obdobie na Slovensku vznikli, fungujú a ďalej rastú. Robia ich zanietení ľudia, ktorým záleží na tom, ako to v našej krajine vyzerá. Hľadajú alternatívy, ponúkajú niečo viac a pozitívnym príkladom motivujú aj ostatných.

Postupne vám predstavíme piatich finalistov, o definitívnom víťazovi môžete rozhodnúť aj vy, ak sa od 22. septembra do 1. októbra do polnoci zapojíte do online hlasovania.