SMK chce po komunálnych voľbách hovoriť o autonómii

Predseda strany József Berényi tvrdí, že SMK má záujem zvrátiť negatívny trend v početnosti maďarskej menšiny na Slovensku.

15. sep 2014 o 7:18 TASR

BRATISLAVA. Strana maďarskej komunity (SMK) nebude pred komunálnymi voľbami otvárať tému autonómie južných regiónov Slovenska.

"Momentálne, keď sa pripravujeme na miestne voľby, do tejto témy ďalej nejdem. Aj z toho dôvodu, aby som nekazil šance našim kandidátom na primátorov a starostov. Príde čas, keď zverejníme naše návrhy, čo sa týka menšinovej politiky Slovenska, pravdepodobne po komunálnych voľbách," povedal v diskusii na portáli Teraz.sk predseda SMK József Berényi.

Rešpektujú hranice a územnú celistvosť

Dodal, že jeho strana plne rešpektuje hranice a územnú celistvosť Slovenskej republiky a o tému autonómie má záujem najmä v súvislosti so snahou zvrátiť negatívny trend v početnosti maďarskej menšiny na Slovensku.

Počet Maďarov na Slovensku sa totiž od začiatku deväťdesiatych rokov znížil o stodesaťtisíc.

"Bude to všetko v súlade s ústavou Slovenskej republiky, v dobrom úmysle, aby sme si mohli zachovať svoju identitu, nenarúšať slovensko maďarské vzťahy, nenarúšať pokoj, ktorý tu je, všetko v súlade s európskymi normami," naznačil.

"Dúfam, že môžeme aspoň otvoriť dialóg o týchto otázkach. V Rumunsku prebieha o samosprávnych otázkach otvorenejší dialóg, ako na Slovensku," zdôraznil Berényi.

Žiadosť o občianstvo nekomentuje

"Vnímame, akým spôsobom reaguje na slovo autonómia slovenská verejnosť, respektíve slovenská politika. Treba zdôrazniť, že rešpektujeme hranice a územnú celistvosť Slovenska. Ak by sme mali nejaké zákulisné plány, nikdy by sme nepodporili vstup Slovenska do EÚ a NATO," podčiarkol.

"Prispeli sme k tomu, aby bolo Slovensko bezpečné a aby boli zabezpečené štátne hranice. Ale hľadáme všetky ústavné možnosti, aby sme zabránili tomu, aby povedzme o šesťdesiat - sedemdesiat rokov zanikla na Slovensku maďarská menšina," dodal predseda SMK.

Za veľký problém považuje určitú nedôveru väčšinového národa k maďarskej menšine, ktorá podľa neho pretrváva aj v súčasnej atmosfére pomerne dobrých vzťahov medzi Slovenskom a Maďarskom.

Prejavuje sa podľa neho aj v tom, že Slovensko stále neumožňuje svojim občanom získať súčasne aj občianstvo svojho južného suseda.

Aj z týchto dôvodov sa rozhodol naďalej nezverejňovať, ako dopadla jeho avizovaná žiadosť o maďarské občianstvo.