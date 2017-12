Kto nahradí Harabina? Profily kandidátov a Schutzov názor

Premiér chce, aby čo najskôr zvolili predsedu Najvyššieho súdu. Štefan Harabin naznačuje, že to nedovolí.

Premiér chce, aby sudcovia čo najskôr zvolili predsedu Najvyššieho súdu. Štefan Harabin naznačuje, že to nedovolí.



BRATISLAVA. Výmenami v Súdnej rade, ktoré narýchlo urobil tento týždeň Smer, chcel dosiahnuť, aby sa voľba predsedu Súdnej rady a voľba šéfa Najvyššieho súdu nenaťahovali.

Cez víkend sa tým v diskusnej relácii RTVS netajil premiér Robert Fico.

„Bol by som veľmi rád, keby to tak bolo, pretože tieto stoličky už treba obsadiť,“ povedal. „Nám ide predovšetkým o to, aby bol čo najrýchlejšie zvolený predseda alebo predsedníčka Najvyššieho súdu.“

Ak by chceli členovia rady premiérovo prianie splniť, museli by diskutovať. Svorne však hovoria, že debaty na týždeň ustali. Na dohodu im tak ostal predĺžený víkend a utorkové ráno.

Neistá favoritka

Na Najvyššom súde by mali členovia v utorok rozhodovať medzi Danielou Švecovou a Danielom Hudákom. Tretím kandidátom, avšak takmer bez šance, je Ivan Rumana.

Ako favoritka sa spomína Švecová. Istá by si mohla byť hlasmi piatich členov. Na víťazstvo ich však potrebuje desať.

Tie zatiaľ nemá ani Hudák, ktorý sa môže spoľahnúť na tri hlasy členov, ktorí priamo podpísali jeho kandidatúru. Možno sa k nim pridá ešte jeden.

Švecová by ďalšie hlasy mohla získať medzi členmi, ktorí v máji hlasovali za Janu Bajánkovú. Ak by sa pridali aj nováčikovia, ktorí do rady nastúpili tento týždeň, dosiahla by desiatku.

Výsledok však môže skomplikovať voľba predsedu Súdnej rady. Zatiaľ totiž nikto nekandiduje.

Spomínala sa len Bajánková, ktorú by údajne v čele rady chcel aj Smer. Tá je však neprijateľná pre prezidentových členov.

Ak by neprešla predpoludním, popoludní by chýbali hlasy jej podporovateľov vo voľbe šéfa Najvyššieho súdu Švecovej. Ak by sa voľby opäť skončili patom, do hry by sa v treťej voľbe mohol vrátiť Štefan Harabin.

Tajná či verejná

Všetko môže zamotať aj to, či sa bude hlasovať tajne.

Voľba šéfa Najvyššieho súdu by mohla byť podľa niektorých členov verejná. Vyhlásil ju totiž Harabin ešte pred novelou Smeru, ktorá začala platiť v septembri.

„Žiaľ, určite musí byť tajná, pretože procesné pravidlá sú jasne nastavené a nič sa nemení ani tým, kedy bola voľba vyhlásená,“ vraví právnička Eva Kováčechová.