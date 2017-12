Súdna rada bude voliť predsedu aj bez jedného člena

Po odchode Štefana Harabina chýba rade jeden člen, Dana Bystrianska ho navrhovala najprv zvoliť.

16. sep 2014 o 11:41 SITA

BRATISLAVA. Súdna rada na začiatku svojho utorkového zasadnutia riešila, či môže vôbec fungovať a voliť predsedu Najvyššieho súdu.

Napokon schválila program utorkového zasadnutia a rozhodla, že predsedu budú voliť aj bez jedného člena.

Neprešiel návrh Dany Bystrianskej, aby sa do programu zaradil bod o tom, či je rada schopná rokovania.

Popoludní by mala voliť nového šéfa Najvyššieho súdu.

Voliť osemnásteho člena, či nevoliť

Členovia rady totiž nemali rovnaký názor na to, či treba najprv zvoliť osemnásteho člena rady.

„Dnešné rokovanie je v mnohých otázkach predčasné. Súdna rada nemá deviateho člena zvoleného sudcami,“ vyhlásila členka rady Dana Bystrianska.

Súdna rada má mať 18 členov - deväť zástupcov sudcov a po troch nominantoch vlády, parlamentu a prezidenta.

V súčasnosti má ale rada 17 členov.

Po odchode Štefana Harabina, ktorý bol ako predseda Najvyššieho súdu zároveň aj predseda Súdnej rady, chýba teraz jeden zástupca sudcov.

Názorová nezhoda

„Ako prvý bod zasadnutia malo byť vypísanie voľby člena súdnej rady,“ uviedol Igor Burger.

„Podmienkou funkčnosti súdnej rady nie je plný počet, ale uznášaniaschopnosť,“ oponovala Elena Berthotyová.

Podľa nej aj Ústavný súd v rokoch 2004 až 2006 prijímal rozhodnutia v pléne bez dvoch sudcov. „Aj súdna rada konala v minulosti v neúplnom zložení,“ argumentovala.

Podľa podpredsedu súdnej rady Jána Vanka môže rada rokovať. Deviatym členom za sudcov sa podľa jeho názoru stane predseda najvyššieho súdu, ktorý bude zvolený.

Ďalší člen rady Rudolf Čirč s tým však nesúhlasí.

„Ak by bola do konca augusta obsadená funkcia predsedu Najvyššieho súdu, k 1. septembru (po novele Ústavy, pozn. SITA) by stratil funkciu predsedu súdnej rady, ale nie členstvo v súdnej rade,“ hovoril Čirč.

Podľa neho by bolo treba vypísať voľbu nového člena, keďže do 1. septembra sa nepodarilo zvoliť nového šéfa Najvyššieho súdu a novela ústavy hovorí o deviatich členoch rady, ktorí sú volení sudcami.

Členka rady Jana Bajánková v diskusii povedala, že Radu považuje za funkčnú.

Upozornila však, že treba vyriešiť názorovú nezhodu, či sa nový predseda Najvyššieho súdu stane členom rady alebo budú sudcovia voliť nového člena.