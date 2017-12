Slovensko si v Bruseli prenajme budovu za deväť miliónov

Nákup novej budovy by bol nákladný, tvrdí ministerstvo. Zrekonštruuje radšej starú a novšiu prenajme.

16. sep 2014 o 13:40 SITA

BRATISLAVA. Slovensko si pre potreby nášho predsedníctva v EÚ prenajme v Bruseli budovu na tri roky za zhruba deväť miliónov eur.

Ministerstvo zahraničných vecí pôvodne chcelo budovu pre vyšší počet slovenských diplomatov kúpiť. Možnosť neskôr zamietli.

"Po tom, ako sme analyzovali realitný trh v Bruseli, ako lacnejšia alternatíva nám vychádza to, že na tri roky si prenajmeme budovu, ktorá je veľmi blízko nášho stáleho zastúpenia. Už máme vybranú konkrétnu budovu na rovnakej ulici," povedal štátny tajomník rezortu diplomacie Peter Javorčík.

Podľa ministerstva by boli náklady na nákup novej budovy veľmi vysoké, problém bol aj s výhodnou lokalitou.

Do prenajatej budovy sa presťahujú zamestnanci z objektu Stáleho zastúpenia SR, ktorý sa zatiaľ zrekonštruuje.

Oprava budovy stáleho zastúpenia vyjde podľa Javorčíka na zhruba päť miliónov eur.

Celkové náklady na trojročný prenájom novej a rekonštrukciu starej budovy sa tak podľa neho pohybujú v rozmedzí od 13 do 14 miliónov eur. Nákup novej budovy by stál od 20 do 30 miliónov eur, dodal Javorčík.

Slovensko prevezme šesťmesačné rotujúce predsedníctvo od Holandska v júli 2016, potom ho odovzdá Malte.