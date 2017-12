Karavan je na dedine hit. Mení sa na modré plátno a veľkú tabuľu

Vznikajú na nich animácie z kresieb detí, ktoré sa nakrátko stávajú výtvarníkmi, ale aj hercami.

18. sep 2014 o 4:00 Jana Hoffstädter

Vznikajú na nich animácie z kresieb detí, ktoré sa nakrátko stávajú výtvarníkmi-animátormi, ale aj hercami či hudobníkmi. V prvom rade sa však bavia, kreslia, spievajú a niečo sa popritom naučia. Majú sa s kým porozprávať o svojich každodenných životoch, radostiach a starostiach, a to je cenné.

Starý karavan zastaví na námestí uprostred obce a čo chvíľa je okolo neho rušno. Dvaja výtvarníci, Daniela Krajčová a Oto Hudec rozložia všetko, čo priviezli a môže sa začať trojdňový výtvarný workshop. Z jednej strany tabuľa, z druhej modré plátno, k tomu bábky, piesok, počítač a kopa detí. Na záver sa v dedine premietne animovaný film vytvorený na mieste.

Karavan je sociálno - výtvarný projekt, ktorý sa toto leto koná už druhý rok. Daniela a Oto si ho vymysleli sami, za peniaze z grantu kúpili starý karavan v online bazáre a vyrazili s ním na cestu po komunitných centrách Slovenska, s ktorými si dopredu dohodli spoluprácu.

Témou je každodenný život

Tento rok boli s karavanom v Nitre v komunitnom centre Orechov Dvor, v Banskej Štiavnici na Šobove v dnes už žiaľ neexistujúcom centre, okrem toho v Dobšinej a Paškovej, kam ich zavolal starosta. Ešte pred letom pracovali s deťmi v Bratislave v mestskej časti Podunajské Biskupice.

Workshopy vo verejnom priestore, ku ktorým sa mohol pridať každý, boli v Topoľčanoch na Nástupišti 1-12, v Trenčíne na festivale Pohoda a v Rožňave. Karavan tento mesiac ešte raz zaparkuje do Nitry, verejnosti sa predstaví počas Divadelnej Nitry cez víkend od 26. do 28. septembra.

Pre Danielu s Otom je však najdôležitejšia práca s deťmi priamo v komunitných centrách. Obaja sa v minulosti vo svojej tvorbe venovali sociálnym témam, napríklad utečencom, a tak celkom prirodzene s karavanom skončili pri deťoch, ktorým sa treba venovať najviac. Keďže sú výtvarníci, vymysleli si animovaný projekt, do ktorého sa deti veľmi dobre zapájajú, sú aktívne a veľmi ich to baví.

Okrem detí sa workshopov zúčastňujú aj pracovníci komunitných centier, aby si osvojili nové techniky a možnosti, čo s deťmi vo voľnom čase robiť a ako ich zaujať.

Všetko čo sa v centrách s deťmi robí, vychádza z toho o čom sami hovorili, čo ich najviac trápi alebo teší, s čím sa každý deň potĺkajú. Rozprávať sa, a najmä ich počúvať, je pre tieto deti veľmi cenné. Väčšina z nich sú Rómovia, ale niekde majú aj zmiešané skupiny.

Daniele a Otovi pomáhali aj dobrovoľníci, toto leto prišli dokonca z Belgicka, Česka a Poľska.

Techniky animácie

Prvý deň skupina zúčastnených detí spoločne vymyslí príbeh z ich každodenného života na tému vzájomnej pomoci a spolupráce, ten sa nahrá a audionahrávka sa potom použije ako podklad pre animácie.

Karavan slúži z jednej strany ako modré plátno, pred ním deti tancujú, hrajú sa, spievajú a neskôr sa na rozbehanie obrázkov použije technika kľúčovania. Deti sa zrazu ocitnú vo svojom vysnívanom svete, ktorý si sami namaľovali.

Z druhej strany karavanu je tabuľa, na ktorú sa kreslí príbeh kriedami, kriedy sa tiež používajú na 3D modely domčekov natretých tabuľovou farbou, ktoré navrhol dizajnér Marián Laššák.

Počas dňa sa vymýšľajú a kreslia rôzne príbehy a večer v karavane Oto s Danielou usilovne strihajú, čo natočili a vytvárajú animácie. Využívajú sa tiež bábky a kresba do piesku. Po troch dňoch musí byť všetko hotové, aby sa mohol premietnuť film na veľké plátno pred celou obcou.

„Chodíme za deťmi síce len na tri dni, ale máme pocit, že to má zmysel. Inšpirujeme pracovníkov komunitného centra, vymýšľame s nimi čo všetko sa dá s deťmi dlhodobo robiť a deti majú počas leta taký malý výtvarný tábor,“ hovorí Daniela o tom, či majú tieto miniprojekty aj nejaký dlhodobejší dopad.

„Chceme tiež upriamiť pozornosť na prácu komunitných centier, ich pozitívny vplyv na rozvoj detí z marginalizovaných skupín a tiež ukázať rozmanitosť rómskych komunít, mladé talenty a ich túžbu poznávať a rozvíjať sa“ dodáva mladá výtvarníčka.

Viac informácií, fotografií a videá nájdete Facebook.com/projektkaravan.

Hlasujte za najlepší projekt

Projekt Karavan je štvrtým (v abecednom poradí) z finalistov ocenenia Most v kategórii Najlepší projekt. Rada mládeže Slovenska (RmS) každoročne oceňuje dobrovoľníkov, neziskové organizácie, iniciatívy, jednoducho ľudí, ktorí svoju energiu, voľný čas a nápady venujú deťom a mladým.

Jedna z cien patrí najlepším projektom, ktoré za posledné obdobie na Slovensku vznikli, fungujú a ďalej rastú. Robia ich zanietení ľudia, ktorým záleží na tom, ako to v našej krajine vyzerá. Hľadajú alternatívy, ponúkajú niečo viac a pozitívnym príkladom motivujú aj ostatných.

Postupne vám predstavíme piatich finalistov, o definitívnom víťazovi môžete rozhodnúť aj vy, ak sa od 22. septembra do 1. októbra do polnoci zapojíte do online hlasovania.