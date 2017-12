Chceme, aby mladí ľudia na Slovensku zostali a robili ho lepším. Učíme ich, ako na to

Žiadne lavice, minimum učebníc a hodinových prednášok. Zato odborníci na slovo vzatí, celosvetovo uznávané osobnosti, ale aj lektori zo Slovenska a Česka.

19. sep 2014 o 6:00 Jana Hoffstädter

Sokratov inštitút je doplnkové vzdelávanie pre študentov vysokých škôl a doktorandov. Dáva im príležitosť naučiť sa niečo nové, ale najmä sa to učiť iným spôsobom, než je dnes bežné na slovenských univerzitách. Vyjsť von na pole či lúku, sedieť v podkroví na zemi, diskutovať a počúvať sa navzájom.

Tento rok príde na Sokratov inštitút vyučovať napríklad aj eskimácky šaman - zástupca Inuitov pri OSN, profesorka globálneho vzdelávania z Fínska, bývalý šéfredaktor denníka Sme, ekonómovia z Británie i Česka a lektori z mnohých ďalších oblastí a krajín.

video //www.sme.sk/vp/30725/

Odvaha a zodpovednosť

Sokratov inštitút vedie Juraj Hipš, známy najmä z enviromentálneho centra Živica a Ján Markoš, okrem iného šachový veľmajster. Inštitút vznikol pred dvoma rokmi, je to celoročný program. Jeho základom je desať víkendových workshopov, ktoré sa konajú väčšinou vo Vzdelávacom centre Zaježová, ale nielen tam a jedno záverečné kolokvium.

Inštitút je pod gesciou Technickej univerzity vo Zvolene, študenti si po jeho absolvovaní môžu zapísať šesť kreditov. Dôležitý je individuálny prístup, preto sa ho zúčastňuje len 20 vybraných študentov. Vítaní sú mladí ľudia z akéhokoľvek oboru, program je pre nich bezplatný.

„Chýbajú lídri občianskej spoločnosti.“

Hlavnou myšlienkou doplnkového vzdelávania je „presvedčenie, že spoločnosť môže výrazne ovplyvniť aj jediný človek, pokiaľ má dosť znalostí, odvahy, pracovitosti a má charizmu. Sokratov inštitút vznikol preto, aby vytváral podmienky pre rozvoj takýchto osobností: mladých ľudí, ktorí sa neboja na sebe pracovať, niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a ísť si za svojou víziou“, hovorí riaditeľ Živice Juraj Hipš.

Z amazonského pralesa na slovenskú lúku

Asi najlákavejšou témou tohtoročného kurzu je pohľad Eskimáka na globálne otepľovanie, medzi ďalšie patria napríklad ekologické poľnohospodárstvo, alternatívne ekonomické systémy, medzikultúrna facilitácia, európska divočina či kolapsy a regenerácie civilizácií.

„Máme pocit, že chýbajú ľudia, ktorí by sa stali lídrami občianskej spoločnosti“, vysvetľuje Ján Markoš prečo sa vlastne rozhodli Sokratov inštitút založiť. „Organizácie, ktoré vedú lídrov v biznise existujú, ale chýba mi niečo podobné pre tretí sektor či štátnu správu.“

Študentov do každej z tém uvádza pozvaný lektor, špička vo svojom odbore. Výučba prebieha nielen formou prednášok, ale najmä diskusií, zážitkových a praktických aktivít či neformálnych rozhovorov. Dôležitý je tiež bezprostredný kontakt medzi lektorom a študentom.

„Prednášajúci, ktorí vedia, o čom hovoria. Študenti, ktorí vedia oceniť príležitosť. Neformálna atmosféra. Krásna príroda. Intenzívna práca. Ráno sa rozprávate o kolapse civilizácii a za oknom spadne do trávy hruška. Večer sedíte pri ohni so ženou, ktorá sedela pri ohni s indiánmi v amazonskom pralese. Toto všetko vytvára jedinečnú chuť Sokratovho inštitútu. Chuť, ktorú nikde inde na Slovensku nenájdete. Som rád, že môžem patriť ku kuchárom,“ dodáva Ján.

Viac informácií a tohtoročný plán nájdete na sokratovinstitut.sk.

Hlasujte za najlepší projekt

Sokratov inštitút je piatym (v abecednom poradí) z finalistov ocenenia Most v kategórii Najlepší projekt. Rada mládeže Slovenska (RmS) každoročne oceňuje dobrovoľníkov, neziskové organizácie, iniciatívy, jednoducho ľudí, ktorí svoju energiu, voľný čas a nápady venujú deťom a mladým.

Jedna z cien patrí najlepším projektom, ktoré za posledné obdobie na Slovensku vznikli, fungujú a ďalej rastú. Robia ich zanietení ľudia, ktorým záleží na tom, ako to v našej krajine vyzerá. Hľadajú alternatívy, ponúkajú niečo viac a pozitívnym príkladom motivujú aj ostatných.

Postupne vám predstavíme piatich finalistov, o definitívnom víťazovi môžete rozhodnúť aj vy, ak sa od 22. septembra do 1. októbra do polnoci zapojíte do online hlasovania.