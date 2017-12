Bajánková: Previerky sudcov nebudem blokovať

Prvou úlohou novej predsedníčky Súdnej rady Jany Bajánkovej bude, aby ju sfunkčnila.

16. sep 2014 o 21:14 Veronika Prušová

Štefan Harabin tvrdí, že Súdna rada neexistuje. Ten názor zaznel aj na Súdnej rade. Neobávate sa, že niekto vaše zvolenie spochybní?

„S tým počítam. No bude to názor jednotlivca či jednotlivcov, ale dôležité je ďalšie fungovanie Súdnej rady. Viac­menej zásadné rozhodnutie v tomto smere by mohol mať Ústavný súd v nejakej konkrétnej kauze, ktorú vyrieši.“

Jana Bajánková šéfuje občianskoprávnemu kolégiu na Najvyššom súde,

je považovaná za blízku spolupracovníčku Štefana Harabina,

podala si diskriminačnú žalobu, stiahla ju, aby mohla kandidovať za šéfku súdu,

jej senát rozhodol, že o žalobách môžu rozhodovať aj sudcovia, ktorí si ich sami podali,

ústavní sudcovia verdikt zrušili,

od roku 2007 je členkou Súdnej rady, v roku 2012 miesto obhájila druhým najvyšším počtom hlasov,

v máji postúpila vo voľbe predsedu Najvyššieho súdu s Harabinom do druhého kola, dostala päť hlasov, víťazom sa nestal nikto.

Čo chcete urobiť ako prvé?

„Sfunkčniť Súdnu radu z hľadiska administratívneho fungovania. Musím zistiť, aký je stav zamestnancov, stav finančných prostriedkov. Urobiť taký malý finančný a personálny audit.“

Viete, kde budete sedieť? Vraj nemáte ani kanceláriu.

„Nie, nemám. Mojím poslaním v rámci toho dva ­a trištvrteročného obdobia je spojazdniť Súdnu radu po materiálno-technickej stránke. Začnem rokovať s kompetentnými orgánmi, aby pridelili rade dôstojné priestory, aby mohla vykonávať tie závažné úlohy, ktoré má.“

Súdnej rade chýba osemnásty člen, máte jasno v tom, či vypíšete jeho voľbu, alebo aký bude ďalší váš postup?

„Momentálne som si názor ešte neutvorila. Treba to podrobiť hĺbkovej analýze.“

video //www.sme.sk/vp/30716/