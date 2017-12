Experti z ministerstiev budú chodiť na stáže do OECD

Stáže majú trvať od troch do šiestich mesiacov, platiť si ich majú konkrétne ministerstvá.

17. sep 2014 o 12:13 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvá budú môcť vysielať svojich odborníkov na niekoľkomesačné stáže do Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD).

Slovensko by malo s organizáciou podpísať memorandum o krátkodobých stážach expertov vlády v OECD.

Návrh na podpis memoranda v stredu schválila vláda.

Memorandum je podľa predkladacej správy primárne určené pre ústredné orgány štátnej správy.

"Krátkodobé stáže expertov vlády Slovenska v OECD by mali prispieť k posilneniu inštitucionálnych vzťahov, umožniť získať skúsenosti z práce v renomovanej medzinárodnej organizácii a podieľať sa na príprave jej výstupov, zvládnuť metodiku práce a podobne. Perspektívne môžu vytvoriť potenciál pre zamestnanie slovenských expertov v OECD," píše sa v návrhu memoranda.

Stáže, ktoré by trvali od troch do šiestich mesiacov, by Slovensku mali pomôcť aj pri príprave na naše predsedníctvo v Európskej únii v druhej polovici roka 2016.

Financovať ich budú jednotlivé ministerstvá, ktoré svojich expertov vyšlú. Podobné memorandá podpísalo OECD aj s inými členskými štátmi.

Slovenská republika je členom OECD so sídlom v Paríži od roku 2000.

Slovenskí odborníci sa pravidelne zúčastňujú na aktivitách viac ako 200 výborov a pracovných skupín.