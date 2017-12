V budúcom roku dáme na šéfovanie Únii pätnásť miliónov

Počas predsedníctva chcú kratšie verejné obstarávanie, aby limuzíny či občerstvenie zaplatili firmy.

17. sep 2014 o 11:53 TASR

BRATISLAVA. Na prípravu predsedníctva Slovenska v Európskej únii sa v budúcom roku vynaloží 15,65 milióna eur.

Tento rok sú to 3 milióny eur.

Najväčšiu položku tvoria osobné výdavky, cestovné náhrady a prenájom ubytovania pre dočasných zamestnancov Stáleho zastúpenia Slovenska pri Únii v Bruseli.

Ďalej sú to náklady na tvorbu vizualizácie predsedníctva, informačno-komunikačné vybavenie zamestnancov, ako aj na ich odbornú prípravu a vzdelávanie.

Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.

Sponzoring na limuzíny

"Podrobnú kalkuláciu výdavkov na roky 2016 a 2017 nie je možné v tomto štádiu príprav podrobne spracovať, keďže v súčasnosti nie sú dostatočne známe všetky informácie determinujúce výšku rozpočtu predsedníctva," uvádza rezort diplomacie.

Predpokladá sa, že celková suma sa bude pohybovať medzi 60 až 70 miliónmi eur.

Podľa ministerstva je rozsah výdavkov daný viacerými faktormi, ktorých náročnosť na rozpočet je možné v mnohých prípadoch iba odhadnúť.

Týka sa to agendy jednotlivých pracovných skupín Rady Európskej únie, spolupráce krajín predsedníckeho tria a súkromného sektora.

Ten chce ministerstvo zahraničia využiť na spoluprácu formou sponzoringu. Išlo by o zabezpečenie občerstvenia, dopravy či prenájom limuzín.

Bude si to však vyžadovať úpravu legislatívy, ako je zákon o verejnom obstarávaní, keďže jeho aktuálne znenie vytvára bariéry pre praktickú realizáciu sponzoringu.

S Holandskom a Maltou

Predsedníctvo vykonávajú skupiny troch členských štátov počas 18 mesiacov.

Vytvorené sú na základe rotácie jednotlivých krajín s prihliadnutím na ich rozmanitosť a geografickú rovnováhu v rámci Únie.

Poradie predsedníctiev stanovila Európska rada v decembri 2004.

Trio realizuje spoločný politický program. Každý člen skupiny predsedá v stanovenom období pol roka.

Ostatní mu vtedy pomáhajú pri vykonávaní všetkých právomocí na základe spoločného programu.

Spolu so Slovenskom je v triu aj Holandsko a Malta. Holandsko sa postaví do čela únie 1. januára 2016, od 1. júla nasleduje Slovensko a po ňom do 30. júna 2017 Malta.