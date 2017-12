Mladí robia skvelé veci. Ktorá sa vám najviac páči? (hlasovanie)

Most je ocenenie pre mladých ľudí s dobrými nápadmi. Hlasovať za jeden z piatich projektov môžete do prvého októbra.

Päť projektov znamená päť dobrých nápadov, ktoré sa premenili na skutočnosť. Niektoré sú nové a majú potenciál, iné majú už dlhšiu históriu, stále trvajú a to je dobré.

Vyberte ten, ktorý sa vám najviac páči a vyjadrite podporu mladým ľuďom, ktorí sa snažia o lepšie Slovensko. Hlasujte aj tento rok za Najlepší projekt. Ocenenie Most 2013/2014.

Je pre dobrovoľníkov, neziskové organizácie, iniciatívy, jednoducho ľudí, ktorí svoju energiu, voľný čas a nápady venujú mladým. Každoročne ho udeľuje Rada mládeže Slovenska (RmS).

Jedna z cien patrí najlepším projektom, ktoré za posledné obdobie na Slovensku vznikli, fungujú a ďalej rastú.

Robia ich zanietení ľudia, ktorým záleží na tom, ako to v našej krajine vyzerá. Hľadajú alternatívy, ponúkajú niečo viac a pozitívnym príkladom motivujú aj ostatných.

Minulý týždeň sme postupne predstavili všetkých piatich tohtoročných finalistov a teraz môžete aj vy svojim hlasom rozhodnúť o víťazovi. Hlasovanie sa končí 1.októbra o polnoci.

Deviate slávnostné odovzdávanie cien Most sa uskutoční vo štvrtok 2. októbra v klube A4 (budova YMCA) v Bratislave.

Večerom prevedú Tomáš Hudák a Juraj Šoko Tabaček, tento rok ich podporí kapela Modré hory.

Nominované projekty predstavujeme v abecednom poradí. Hlasovať môžete v ankete umiestnenej na konci článku.





Kino v bazéne

Kino v bazéne? Príďte na premietanie do opustenej fontány

Kino v bazéne je open air kino v Banskej Bystrici, ktoré v skutočnosti nie je v bazéne, ale vo fontáne. Vo fontáne takej veľkosti a tvarov, že by bazénom, i keď nie plaveckým, pokojne mohla byť. Voda v nej však nie je už vyše tridsať rokov, občas sa drží jedine dažďová.

Prázdny priestor na nádvorí banskobystrického gymnázia je pekný, a preto sa ho dvaja mladí ľudia rozhodli oživiť. V opustenej fontáne vymysleli letné kino, ktoré sa tento rok, po vlaňajšom úspešnom štarte, mení aj na divadelné, koncertné či diskusné pódium.

Zakladateľmi Kina v bazéne sú osemnásťroční mladíci Slavo Sochor a Roland Maťaš, študenti Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici.





Klub mladých dobrovoľníkov

Ples! Kým vy tancujete, my pomáhame druhým

Skupina mladých stredoškolákov z Vranova nad Topľou každoročne organizuje ples, počas ktorého zbiera peniaze na pomoc tým, ktorí to potrebujú.

Často ešte neplnoletí mladí ľudia si úplne všetko zorganizujú sami a sami tiež zoženú sponzorov na podporu dobrej veci.

Okrem toho sa vo voľnom čase počas celého školského roka, mimo plesovej sezóny, venujú v Klube mladých dobrovoľníkov závažným témam. Majú pocit, že o nich veľa mladých nevie alebo ich ignorujú, a to vraj treba zmeniť.

Sex/Drogy

Kondóm vie navliecť každý, vernosť je záruka zdravia a z opitosti sa človek vyspí

Rozšírené mýty, ktoré však nie sú založené na pravde. Svoje o tom vedia aj členovia občianskeho združenia Odyseus, ktoré sa venuje témam bezpečnejšieho sexu a bezpečnejšieho užívania drog. Hovoriť nahlas o témach, o ktorých takmer nikto hovoriť nechce, nie je ľahké.

Občianske združenie Odyseus to napriek tomu, alebo možno práve preto robí. Odmieta zatvárať oči pred realitou a pomocou programu s názvom Sex/Drogy pomáha mladým ľuďom hľadať odpovede na ich otázky.

Projekt Karavan

Karavan je na dedine hit. Mení sa na modré plátno a veľkú tabuľu

Vznikajú na nich animácie z kresieb detí, ktoré sa nakrátko stávajú výtvarníkmi-animátormi, ale aj hercami či hudobníkmi. V prvom rade sa však bavia, kreslia, spievajú a niečo sa popritom naučia. Majú sa s kým porozprávať o svojich každodenných životoch, radostiach a starostiach, a to je cenné.

Starý karavan zastaví na námestí uprostred obce a čo chvíľa je okolo neho rušno. Dvaja výtvarníci, Daniela Krajčová a Oto Hudec rozložia všetko, čo priviezli a môže sa začať trojdňový výtvarný workshop.

Z jednej strany tabuľa, z druhej modré plátno, k tomu bábky, piesok, počítač a kopa detí. Na záver sa v dedine premietne animovaný film vytvorený na mieste.





Sokratov inštitút

Chceme, aby mladí ľudia na Slovensku zostali a robili ho lepším. Učíme ich, ako na to

Sokratov inštitút je doplnkové vzdelávanie pre študentov vysokých škôl a doktorandov. Dáva im príležitosť naučiť sa niečo nové, ale najmä sa to učiť iným spôsobom, než je dnes bežné na slovenských univerzitách. Vyjsť von na pole či lúku, sedieť v podkroví na zemi, diskutovať a počúvať sa navzájom.

Žiadne lavice, minimum učebníc a hodinových prednášok. Zato odborníci na slovo vzatí, celosvetovo uznávané osobnosti, ale aj lektori zo Slovenska a Česka

Čo je cena MOST

Most je ocenenie pre mladých ľudí. Ocenenie ich snahy neleniť a zlepšovať život sebe i ostatným. A to o niečo viac, ako je bežné. Cena Most, ktorú RmS každoročne udeľuje vo viacerých kategóriách, je najmä morálne ohodnotenie a zviditeľnenie dobrovoľníckej práce mladých. Udeľuje sa spätne za predchádzajúci rok. Na zaujímavé aktivity, neprehliadnuteľných ľudí a inšpiratívne myšlienky za rok 2013/14 mohol prostredníctvom nominácie upozorniť ktokoľvek.

Z doručených 130 nominácií vybrala porota v zložení Dáša Cingálková, Melánia Kurpielová, Radoslav Sloboda, František Paulíny a Lucia Satinská jednotlivých víťazov a v kategórii Najlepší projekt piatich finalistov. V spolupráci s portálom SME.sk o konečnom víťazovi tejto kategórie rozhodnú čitatelia svojím hlasom od 22. septembra do 1. októbra 2014.