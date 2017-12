Strany vyšli z módy, v mestách pribúdajú nezávislí

Čoraz viac politikov ide do volieb so značkou nezávislý. Časť sa od strán dištancuje, aby im vo nepriťažili.

17. sep 2014 o 21:12 Michal Piško

Inzerát zverejnil Inštitút pre verejné otázky, ktorý sa so zveličením pokúsil mobilizovať aktívnych ľudí, aby sa zapojili do komunálnych volieb.

„Pri našich projektoch sme narazili na stovky šikovných ľudí po celom Slovensku, ktorí pracujú pre svoju komunitu, no politike sa vyhýbajú,“ hovorí riaditeľ Inštitútu pre verejné otázky Miroslav Kollár, ktorý sám kandiduje ako nezávislý za primátora Hlohovca.

„Práve vstupom do komunálnej politiky však možno veľa vecí efektívne meniť, a preto sme chceli týmto ľuďom ukázať, že na to nepotrebujú stranícke zázemie.“

Inštitút na stránke superstarosta.sk vytvoril manuál so základnými radami pre kandidátov, upozorňuje ich napríklad na to, že v meste do 20-tisíc obyvateľov im na kandidatúru stačí iba petícia s dvesto podpismi.

Strany bez štruktúr

Podmienky Koľko podpisov potrebujú na kandidatúru na primátora, starostu či poslanca nezávislí kandidáti : v obci do 50 obyvateľov : 10

51 až 100 obyvateľov: 20

101 až 500 obyvateľov: 40

501 až 2000 obyvateľov: 100

2001 ­až 20 000 obyv.: 200

20 001 ­až 100 000 obyv.: 400

nad 100 000 obyv.: 600

S podobnou výzvou oslovil ľudí aj prezident Andrej Kiska.

„Možno ste to práve vy, ktorí by ste mohli vyskúšať zmeniť naše Slovensko,“ prihováral sa vo videu potenciálnym kandidátom koncom augusta.

Argumentoval pritom aj vlastnou skúsenosťou, keď sa mu ako nepolitikovi podarilo zvíťaziť v prezidentských voľbách.

Politikov bez straníckeho krytia v každých komunálnych voľbách pribúda. Kým v roku 1990 uspelo len 4,42 percenta nezávislých, v roku 1998 to už bol dvojnásobok a v roku 2010