Výpoveď: Ficov priateľ na rokovaní nechcel vidieť mobily

Miroslav Výboh sa vraj prezentoval ako poradca premiéra. Zvolával rokovania, ale nezastupoval nikoho.

18. sep 2014 o 8:01 Matúš Burčík

BRATISLAVA. Úlohu Miroslava Výboha v kauze Pandur opisuje Lutz Kampmann vo svojej výpovedi na viacerých miestach.

Z jeho slov vyplýva, že na rokovaniach mala každá strana človeka s prepojením na vysokú politiku.

Externým konzultantom za Steyr bol bývalý americký diplomat Viktor Jankovych. Kampmann si ho vybral, lebo mu plne dôveroval.

Ako veľvyslanec pôsobil v Rusku a v ďalších krajinách vrátane Afganistanu a bývalej Juhoslávie v čase vojny. Mal teda veľmi dobré kontakty.

„Bol spojený s aktuálnymi veľvyslancami v mestách tohto sveta, vrátane Prahy.“

Tajomný muž v pozadí

O Marekovi Dalíkovi mal Kampmann informáciu, že je poradcom Topolánka.

„Komentár v angličtine bol: He is the man, who runs the Czech Republic,“ konštatuje vo výpovedi. Keď mu Dalíka predstavovali, tak iba menom, ale