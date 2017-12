Smer nevrátil návrhy opozície, tá chce mimoriadnu schôdzu

Smer vyradil opozičné návrhy. Hovorí o kampani pred voľbami, na svoje návrhy však neprihliada.

18. sep 2014 o 11:50 tasr, sita





BRATISLAVA. Vládny Smer vo štvrtok nevyhovel požiadavke opozície, aby do programu 37. schôdze vrátil ich návrhy, ktoré minulý týždeň vyradili.

KDH preto hneď začalo zbierať podpisy potrebné na zvolanie mimoriadnej schôdze.

"Dôvodom na vyradenie našich návrhov boli blížiace sa komunálne voľby. Poslanci Smeru však navrhujú body súvisiace s voľbami. V Národnej rade nastala cenzúra," zdôraznil predseda poslaneckého klubu KDH Pavol Zajac.

Zajac žiadal o zaradenie bodov v mene opozičných strán KDH, SDKÚ, Most a OĽaNO.

Už skôr avizoval, že keď Smer nevráti návrhy späť, pokúsi sa iniciovať mimoriadne rokovanie pléna, na ktorom by sa hovorilo práve o týchto vyradených bodoch.

Na iniciovanie mimoriadnej schôdze je potrebných aspoň 30 podpisov poslancov. V opozícii sa tak musí spojiť viacero strán.

Opozícia sa od vyradenia návrhov nezúčastňuje na hlasovaniach a stiahla všetky svoje ostatné návrhy.

video //www.sme.sk/vp/30669/

Bilbordy Smer riešil

Poslanci hovorili vo štvrtok na záver rokovacieho dňa aj o návrhu novely stavebného zákona od Igora Chomu a Renáty Zmajkovičovej zo Smeru.

Ten počíta s reguláciou bilbordov.

Opozícii sa nepáčilo, že právnu normu predkladá Choma, ktorý je primátorom Žiliny a na tento post kandiduje v novembri opäť.

Práve kampaňou totiž zdôvodnil Smer vyradenie opozičných návrhov.

Na začiatku schôdze totiž Smer-SD vyradil opozičné návrhy, lebo vraj ide z ich strany o predvolebnú kampaň.

Chomove štyri funkcie

Júliusovi Brockovi (KDH) sa navyše nepáčilo, že Choma zastáva štyri funkcie platené z verejných zdrojov.

"Je primátor, poslanec VÚC, predseda dozornej rady a poslanec Národnej rady. Keby uvoľnil tri funkcie, nezamestnanosť na Slovensku klesne o troch ľudí. Aj premiér Robert Fico (Smer) presadzuje zásadu jeden plat z verejných zdrojov," zdôraznil.

Choma na výčitky reagoval tým, že do všetkých funkcií bol riadne zvolený.

"Ľudia vedeli, že som poslanec Národnej rady aj poslancom kraja a aj tak ma zvolili za primátora. Ľuďom vôbec neprekážalo, že poberám plat. Príde mi to už ako závisť," povedal s tým, že robí aj 16 hodín denne, aj v sobotu a nedeľu.

Brockovi zároveň pripomenul, že aj líder KDH Ján Figeľ, keď skončil vo funkcii eurokomisára, poberal peniaze z Európskej komisie a zároveň bol ministrom vlády.

Miroslav Číž (Smer) Brockovi odkázal, že on by štyri funkcie zastávať nemohol, lebo by ho nikto nezvolil.

"Človeka, ktorý bezmocne sedí a počúva, dokážete len urážať," odkázal.