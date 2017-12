Lajčák: Na Slovensku základne NATO nebudú, sklad ponúkame

NATO na ponuku skladu v Poprade zatiaľ nereagovalo. Bez neho môže prísť o prácu dvadsať ľudí.

18. sep 2014 o 14:55 TASR

BRATISLAVA. Na Slovensku nebudú základne NATO. Slovensko o to nežiada a nikto to nežiada od Slovenska.

Na rokovaní parlamentného Zahraničného výboru to vo štvrtok deklaroval minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák.

Ponuka logistického skladu je však podľa neho aktuálna.

"Máme taký 20 kilometrov od Popradu. Armáda ho nevie využiť a hrozí, že 20 ľudí príde o prácu. Ak to Aliancia príjme, ľudia o prácu neprídu. Nejde ale o žiadnu základňu," zdôraznil s tým, že je to stále v rovine ponuky a Slovensko zatiaľ nemá odpoveď.

Premiér Robert Fico nedávno povedal, že v prípade tlaku na to, aby na Slovensku bola stála základňa NATO, iniciuje referendum o tejto otázke.

"Bolo by veľmi nesprávne, keby na území Slovenska vznikla stála základňa NATO. Ak by som bol pri moci, nesúhlasil by som," uistil.