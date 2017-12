Nákup lietadiel Spartan bude schvaľovať Bezpečnostná rada

Rezort obrany chce kúpiť dve lietadlá Spartan. Prvé dodajú najskôr o dva roky.

19. sep 2014 o 12:29 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo obrany pripravuje v súvislosti s plánovaným nákupom dvoch lietadiel Spartan materiály na rokovanie Bezpečnostnej rady a vlády.

Podľa hovorkyne ministerstva Martiny Ballekovej má rezort záujem o dve lietadlá C-27J SPARTAN v konfigurácii podľa požiadaviek ozbrojených síl na stredné dopravné lietadlo.

Prvé lietadlo by malo byť dodané do 26 mesiacov a druhé do 38 mesiacov po nadobudnutí účinnosti kontraktu.

Bližšie podrobnosti nechcela Balleková uviesť s tým, že to bude možné až po schválení Bezpečnostnou radou a vládou.