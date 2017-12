U Glváča premýšľajú, ako pomôcť Iraku proti džihádistom

Západ sa pokúša potlačiť Islamský štát v Iraku a Sýrii, Miroslav Lajčák spomínal pomoc vo forme výcviku.

19. sep 2014 o 12:41 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo obrany skúma možnosti, ako vojensky pomôcť Iraku.

Podľa hovorkyne Martiny Ballekovej budeme našu prípadnú vojenskú podporu budeme úzko koordinovať s partnermi v Európskej únii a NATO.

Sunnitskí povstalci z Islamského štátu obsadili rozsiahle územia na severe Iraku aj v Sýrii, kde následne vyhlásili islamský kalifát.

Americký prezident Barack Obama dal rozšíriť letecké útoky na pozície Islamského štátu v Iraku a spustil nové v Sýrii.

Slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák minulý týždeň vyhlásil, že k porážke islamských radikálov chce prispieť aj Slovensko.

"To sú ľudia, ktorí vyznávajú filozofiu, že keď nezdieľate ich ideológiu, tak nemáte právo žiť. Je to ohromné zlo, ktorému sa treba postaviť a som rád, že Spojené štáty istým spôsobom zavelili do boja," povedal Lajčák.

"Som si istý, že sa nejakou formou zapojíme, napríklad výcvikom či tréningom. Zatiaľ sme o tom na úrovni vlády nehovorili. My sme si vedomí našej zodpovednosti, keď príde čas, určite budeme o tom hovoriť," dodal šéf slovenskej diplomacie.

Rakúsko plánuje ustrážiť Islamský štát a zakázať ich symboly. Podľa ministra vnútra Roberta Kaliňáka to u nás nebude potrebné riešiť osobitným zákonom.

Podľa Kaliňáka sa u nás rovnako posudzujú napríklad pravicoví extrémisti aj islamskí radikáli.

"Z tohto pohľadu nemyslím, že by sme mali nejaký legislatívny deficit, alebo že by sme potrebovali osobitný zákon," povedal.

