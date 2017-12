Magda Vášáryová: Kmotríka a Širokého by som nemusela prežiť

Poslankyňa tvrdí, že voľby ovplyvňujú kandidáti, ktorí majú iba zobrať hlasy iným.

[content type="longread-pos" pos="full"]

Poslankyňa tvrdí, že voľby ovplyvňujú kandidáti,

ktorí majú iba zobrať hlasy iným.

[/content]

[content type="img" render-type="pressphoto" title="" src="http://i.sme.sk/cdata/1/73/7393711/vasaryova.jpg" author="" longread-pos="full"]Magda Vášáryová (66) je neúspešná prezidentská kandidátka z roku 1999 a politička, ktorá prehrala súboj o post bratislavského primátora v roku 2010. Pôsobila ako veľvyslankyňa vo Viedni a Varšave. Bývalá členka SDKÚ. Zo strany vystúpila na konci roka 2013. Foto: SME - Vladimír Šimíček[/content]

[content type="longread-pos" pos="left"]

Autor:

Dušan Mikušovič





[/content]

Iveta Radičová je sociálna demokratka, Milan Ftáčnik predseda družstva. Magda Vášáryová hovorí o SDKÚ, voľbách aj zahraničnej politike.

Poznáme výsledok škótskeho referenda. Čo naň hovoríte?

„Veľmi nebezpečná politika britského premiéra Davida Camerona, našťastie sa skončila takto. Keď sa na to pozerám ako expertka na zahraničnú politiku, vidím základ škótskeho postoja v tom, že Cameron začal vychádzať v ústrety ľuďom vo svojej strane, ktorí hovorili, že bez Európskej únie by im bolo lepšie. Popularitu si budoval na antieurópskom postoji.“

To vyvolalo škótske snahy o nezávislosť?

„Škótski predstavitelia začali hovoriť, že ak Británia usporiada referendum o vystúpení z EÚ, oni budú chcieť zostať v Únii. Ak si mienite zahranično-politickými súvislosťami robiť body v domácich prieskumoch verejnej mienky, nebude to beztrestné. Celá hystéria okolo škótskeho referenda je dôkazom, že akékoľvek majstrovanie a rozbíjanie konsenzu o zahranično-politickom smerovaní štátu je nebezpečné, a platí sa za to.“

Narážate týmto aj na Roberta Fica?

„Áno. Robert Fico a jeho vláda môže za to, že strácame konsenzus v zahraničnej politike. A môže za to aj minister Lajčák, ktorý mlčí a snaží sa to nejakým spôsobom zahladiť. Veď prečo utekal minulý týždeň do Kyjeva? Že vraj s dvoma tonami humanitárnej pomoci. V skutočnosti išiel povedať svojmu partnerovi: viete čo, idú komunálne voľby, preferencie Smeru klesajú, tak premiér hovorí takéto veci, ale neberte to vážne.“

To vám pán Lajčák aj potvrdil?

„Nebuďte taký naivný. Ale bola som osem rokov veľvyslankyňou.“

[content type="fb" stype="fanpage" render-type="longread" url="https://www.facebook.com/sme.sk"][/content]

Myslíte si, že keby Slováci dostali v roku 1992 možnosť hlasovať v referende ako Škóti, dopadlo by takisto?

„Som síce staršia osoba, ale takou strigou nie som, aby som vám to vedela povedať. Všetko nasvedčuje tomu, že by Slováci hlasovali proti rozdeleniu Československa. Ale nie som si istá, ako by hlasovali Česi. Predstavte si, čo by nastalo, ak by oni hlasovali za odtrhnutie. A niektoré vtedajšie nálady ma oprávňujú takto rozmýšľať. Nikto nevie, čo by bolo po tom.“

Bolo by u nás lepšie, keby sme sa neodtrhli?

„To by bola špekulácia a ja nechcem špekulovať. V každom prípade, rozdelenie Československa bolo pre Slovensko veľkým nebezpečenstvom. Veď čo by sa bolo stalo, keby v roku 1998 nešlo viac ako osemdesiat percent mladých prvovoličov hlasovať proti Mečiarovi? Čo by sa bolo stalo, keby pri vláde zostal Mečiar? Bol by sa realizoval Primakovov plán?“

Čo bol Primakovov plán?

„Jevgenij Primakov bol ministrom zahraničných vecí Ruskej federácie a počítal s tým, že Slovensko bude klinom vplyvu Ruska v strednej Európe. Odtrhnutie Slovenska od Česka hodilo našu krajinu na východ a s našou politickou reprezentáciou, teda s Mečiarom a HZDS, to bolo ešte nebezpečnejšie.“

Nakoniec to tak nedopadlo, nie?

„Chválapánubohu. No stálo nás to, nás všetkých, veľa práce a neprespaných nocí.“

V Škótsku síce uspeli zástancovia zachovania únie s Anglickom, no hnutie za nezávislosť bolo veľmi silné. Povzbudí podobné nacionalistické hnutia v Katalánsku či Flámsku?

„Pomer hlasov v Škótsku 55 : 45 ukazuje, že to neznamená koniec tejto témy. Vnútropolitická situácia či vnútroeurópska situácia môže spôsobiť, že si niektorí ľudia povedia – aha, tadiaľto by sme mohli ísť, takto sa dostaneme k moci jednoduchšie. Aj v samotnej Británii tento problém zostane a bude sa opakovať, nakoniec, pozrime sa na Kanadu. A bude sa opakovať aj inde.“

Je reálne, že by sa niekedy chceli odtrhnúť aj slovenskí Maďari?

„Situácia na juhu Slovenska je teraz stabilizovaná, no to neznamená, že bude aj zajtra. V každom prípade si treba veľmi dobre všimnúť Putinov návrh Viktorovi Orbánovi o Maďaroch v Zakarpatskej Ukrajine – že by tam mohol mať nejaké nároky a že by Putin tomu dával zelenú. Tento signál je veľmi nebezpečný.“

Vidíte takéto tendencie aj tu? V SMK cítiť, že chcú voličov osloviť debatou o autonómii, aj keď nehovoria o územnej.

„SMK je zatiaľ bez parlamentnej pôdy, myslím si, že je to od pána Berényiho druh zúfalstva, čo by ešte mohol vytiahnuť, aby získal voličov. Most nastúpil cestu premeny na občiansku stranu a pán Berényi sa snaží Maďarov nakloniť na svoju stranu.“

Čím si vysvetľujete súčasné Ficove vyhlásenia, ktorými sa akoby snažil zapáčiť Rusom?