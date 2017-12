Sociológ: V referende sú dôležití aj odporcovia

Plebiscit môže byť úspešný, len ak zburcuje obe strany, vraví sociológ Martin Slosiarik.

19. sep 2014 o 20:25 Michal Piško

Je nejaká téma, ktorá by aj u nás dokázala zmobilizovať 85 percent voličov?

„Musela by to byť téma, ktorá by sa týkala drobenia územnej celistvosti Slovenska. Inú takú tému nevidím.“

Nemalo takýto potenciál zvažované referendum o rozdelení ČSFR v roku 1992?

„V tom čase by určite mobilizovalo. Doba bola iná, ľudia mali väčší záujem participovať na verejnom živote, dnes sa táto sféra privatizuje a ľudia sa až tak zapájať nechcú, čo vidíme aj na klesajúcej účasti vo viacerých voľbách.“

Čím si vysvetľujete, že na Slovensku bolo platné len jedno zo siedmich referend?