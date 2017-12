Dovidenia v Prahe, priatelia. V novom Slovenskom dome

V srdci českej metropoly na Soukenickej ulici sa otvára Slovenský dom.

20. sep 2014 o 9:41 Vladimír Šnídl

Kto vám ako prvý zíde na um, keď sa povie Slovák v Prahe? Juraj Jakubisko, Meky Žbirka alebo Andrea Kerestešová? Ak by ste ich všetkých chceli mať troch pod jednou strechou, vyberte sa na Soukenickú ulicu.

Na pohľad pôsobí pokojným dojmom. Lemujú ju tradičné, miestami zanedbané činžiaky s obchodíkmi či reštauráciami. Napriek tomu, že v jej blízkosti sa nachádzajú veľké obchodné centrá Kotva či Palladium, podobne ako známa Prašná brána, davy turistov ju obvykle míňajú.

Práve Soukenickú ulicu si v posledných rokoch prichádzajú obzerať záujemcovia o luxusné bývanie v centre Prahy. A ako svoje sídlo si ju vybrali i Slováci žijúci v Česku, ktorí sa tu rozhodli otvoriť svoj prvý Slovenský dom.

„Len v Prahe nás žije okolo stotisíc. Pritom od rozdelenia federácie nemáme vlastné priestory, kde by sme mohli organizovať svoje akcie. To sa snažíme teraz napraviť,“ hovorí riaditeľ domu a predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský.

Vladimír Skalský.

Foto - Matej Slávik

Najlepší veľvyslanec

Slovenský dom v Prahe, ktorého priestory sa majú oficiálne otvoriť v najbližších týždňoch, môže byť svojím spôsobom unikátnym projektom. Krajanské centrá dnes fungujú väčšinou v menších obciach so slovenskou komunitou, či už je to v Maďarsku, Rumunsku, v Poľsku, alebo v Srbsku. V tomto prípade však zahraniční Slováci budú obývať budovu v centre českej metropoly, do ktorej ročne zavíta šesť miliónov návštevníkov.

„Chceme, aby sa z nášho domu stala skutočná výkladná skriňa slovenskej kultúry. Jeden náš bývalý diplomat hovorieval, že kultúra je najlepším veľvyslancom. To je tak trochu i naším mottom,“ vysvetľuje Skalský.

A s úsmevom ukazuje na jednu z bronzových sôch výtvarníka Ondreja 4. Zimku, vystavených v predsálí domu, ktorá znázorňuje slovenské trojvršie v tvare ženských pŕs. „Radi by sme ponúkli možnosť našim kreatívnym umelcom, aby tu mohli prezentovať svoju tvorbu,“ dodáva.

Veľkolepým by podľa Skalského malo byť i samotné otvorenie, na ktoré sú pozvaní prezidenti Andrej Kiska a Miloš Zeman, spolu so svojimi predchodcami.

„O tejto akcii vieme. V súčasnosti hľadáme vhodný termín, ktorý by vyhovoval nám i pánu prezidentovi Zemanovi,“ uvádza Kiskov hovorca Peter Petrus.

Slovenský dom.

Foto - Matej Slávik

Od štátu i od finančníkov

Za vznikom Slovenského domu stojí občianske združenie Slovensko-český klub, ktoré v Česku organizuje rôzne kultúrne akcie a vydáva krajanský časopis. Na svoj plán sa mu podarilo získať dotácie od českého ministerstva kultúry i od Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý spadá pod slovenské ministerstvo zahraničia – každá z týchto inštitúcií prispela sumou približne 330-tisíc eur.