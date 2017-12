Kažimír: Na obranu pôjde viac, no prioritou je deficit

Výdavky na obranu budeme podľa ministra financií do roku 2017 udržiavať na úrovni jedného percenta HDP.

20. sep 2014 o 13:54 SITA

BRATISLAVA. Zvýšenie výdavkov na obranu do roku 2020 na 1,6 percenta HDP sa môže stať podľa ministra financií Petra Kažimíra prioritou až po splnení záväzkov, ktoré Slovensku vyplývajú z členstva v eurozóne.

"Máme svoj prvotný cieľ - splnenie medzinárodných záväzkov z pohľadu účasti v eurozóne - a to je vyrovnaný štrukturálny deficit, ktorý by sme mali dosiahnuť do roku 2017. Dovtedy budeme udržiavať oheň na úrovni jedného percenta obranných výdavkov. V absolútnom vyjadrení to znamená, že výdavky budú v desiatkach miliónov stúpať tak či tak," povedal Kažimír v relácii RTVS Sobotné dialógy.

Prezident sľúbil 1,6 percenta

Prezident Andrej Kiska na summite NATO vo Walese deklaroval po dohode s vládou prísľub postupného navýšenia rozpočtu rezortu obrany na 1,6 percenta HDP do roku 2020.

Ak sa má splniť tento záväzok, podľa Kažimíra sa potom v rokoch 2018 až 2020 financovanie rezortu obrany musí stať prioritou.

Kažimír pripomenul, že už budúcoročný návrh štátneho rozpočtu počíta so zvyšovaním výdavkov na obranu.

"Je to čierne na bielom, na budúci rok je v návrhu rozpočtu jediná kapitola, ktorá rastie o cirka 50 miliónov eur, nijaký iný rezort takto nenájdete. A nie je to z lásky k obranným výdavkom, ale preto, lebo sme mali nevypovedaný záväzok, aby podiel obranných výdavkov neklesol pod jedno percento HDP, teraz by malo byť na úrovni 1,04," hovoril minister.

Podpredseda strany Most-Híd Ivan Švejna v relácii prízvukoval, že Slovensko sa pri vstupe do NATO zaviazalo dávať na armádu dve percentá HDP.

"Síce aj iné krajiny dávajú menej ako Slovensko, ale je to záväzok," vravel.

Veľa generálov, málo vojakov

Kažimír a Švejna sa zhodli na tom, že samotné navýšenie nehovorí ešte o kvalite. "Zamyslime sa, v čom sme dobrí, v čom sa môžeme špecializovať a rozumne využívajme výdavky," povedal Švejna.

Podľa Kažimíra je v rezorte obrany priestor na lepšie využívanie financií. "Zvyknem hovoriť: príliš veľa generálov, málo vojakov," uviedol s tým, že je ochotný podporiť ministra obrany Martina Glváča v prípade, ak sa podarí vysúťažiť modernizačný projekt.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež:Kažimír: Brusel čoskoro oznámi, že náš audit už má jeho dôveru